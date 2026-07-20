Arjantin’i ezici bir galibiyetle mağlup ettikten sonra… De La Fuente, eşi benzeri görülmemiş bir rekorla Dünya Kupası’nın zirvesine çıktı

İspanyol Luis de la Fuente, final maçında Arjantin’i 1-0 mağlup ederek ülkesinin milli takımını 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı ve kişisel olarak eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atarak dünya futbol tarihine adını yazdırdı.

Futbol istatistik ağı “Skooka”ya göre, De la Fuente 65 yaş 29 gün gibi bir yaşta bu başarıya imza atarak Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanan en yaşlı teknik direktör oldu ve turnuva tarihindeki önceki rekoru kırdı.

Bu başarı, İspanya milli takımının olağanüstü bir turnuva sergilemesinin ardından geldi. Takım, rakiplerinin çoğuna kendi oyun tarzını dayattı ve sırasıyla Avusturya, Portekiz, Belçika ve ardından Fransa'yı eleyerek finalde Arjantin'i mağlup etti ve "La Roja"yı dünya futbolunun tahtına geri taşıdı.

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De la Fuente’nin başarısı sadece Dünya Kupası şampiyonluğuyla sınırlı kalmadı; İspanya’nın yeni altın nesliyle birlikte, İspanya milli takımına saygınlığını geri kazandıran top hakimiyeti ve yüksek pres felsefesine dayanarak şampiyonluklar kazanmaya devam ederek, dünyanın en önde gelen teknik direktörlerinden biri olarak konumunu pekiştirdi.

De la Fuente artık Dünya Kupası tarihinde özel bir yere sahip; sadece İspanya’yı şampiyonluğa taşıdığı için değil, aynı zamanda turnuvanın başlangıcından bu yana Altın Kupayı kaldıran en yaşlı teknik direktör olarak adını Dünya Kupası kayıtlarına yeni bir tarihi başarıyla yazdırdığı için de.