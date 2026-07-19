Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

Çeviri:

Arjantin'i eledikten sonra... İspanya'nın yıldızı eşi benzeri görülmemiş tarihi bir başarıya imza attı

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
F. Ruiz
İspanya
Arjantin
ABD

Zaferden tarihe

Olağanüstü bir serüvenin ardından kahramanca bir performans sergileyen İspanya Milli Takımı, “New York New Jersey” Stadyumu’nda uzatmalara uzanan final maçında Arjantin’i 1-0’lık skorla mağlup ederek 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı ve dünya futbolunun zirvesine yeniden çıktı.

Bu şampiyonluk golü, “La Roja”ya 2010 Güney Afrika Dünya Kupası’ndaki ilk başarısının ardından tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandırdı; böylece amblemine ikinci yıldızı ekleyerek dünya futbolunun zirvesine geri döndüğünü kanıtladı.

İspanya’nın şampiyonluğu, yıldız oyuncu Fabián Ruiz için yeni bir tarihi başarıya sahne oldu. Fransız "Stats Foot" ağı, Ruiz'in milli takım kariyerindeki ilk 50 uluslararası maçta hiç yenilgi yaşamayan ilk futbolcu olduğunu açıkladı. Ruiz, 35 galibiyet ve 15 beraberlikle, hiç mağlubiyet tatmadan bu başarıya imza attı.

Ruiz’in başarısı bununla da sınırlı kalmadı; , onun aynı yıl içinde hem Dünya Kupası hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını bir arada kazanan 21. yüzyılın dördüncü futbolcusu olduğunu da açıkladı. Böylece Brezilyalı Roberto Carlos (2002), Alman Sami Khedira (2014) ve Fransız Raphael Varane’nin (2018) yer aldığı tarihi listeye katıldı.

Bu başarı, İspanya’nın Dünya Kupası zaferinde kilit rol oynayan Fabian Ruiz’in olağanüstü bir sezonun taçlandırılması olarak değerlendiriliyor. Ruiz, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazmaya devam ediyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin