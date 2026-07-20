Arjantin gazeteleri kederle dolup taşıyor… ve Messi’ye ilham verici mesajlar gönderiyor

Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası finalinde uzatmaların ardından İspanya’ya 1-0 yenilmesinin ardından Arjantin gazetelerinin manşetlerinde hüzün hakim oldu, ancak medyada Lionel Messi’ye duyulan gurur duygusu güçlü bir şekilde yer aldı. Medya, “Albirroja”nın kaptanının dördüncü yıldız hayali suya düşmesine rağmen, tarihi statüsüne yakışır bir şekilde Dünya Kupası’na veda ettiğini vurguladı.

Yenilginin acısına rağmen gazeteler, 39 yaşında 8 gol atıp 4 asist yapan Messi’nin olağanüstü bir turnuvayı geride bıraktığı konusunda hemfikirdi. Gazeteler, Messi’nin milli takımdaki mirasının tek bir maçın sonucunun ötesine geçtiğini ve Arjantin’i dünya futbolunun zirvesine geri taşıdığını vurguladı.

"Clarín" gazetesi ise Arjantin kaptanının kariyerindeki insani yönüne dikkat çekerek, Messi’nin “son ana kadar çabaladığını ve taraftarlara milli takıma olan sevgiyi geri kazandırarak, bütün bir kuşağa pes etmemenin ne demek olduğunu öğrettiğini” vurguladı.

Gazete, Messi’nin gümüş madalyasını takmış halde, maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşları sel gibi akan görüntüsünün, Dünya Kupası tarihinin en etkileyici görüntülerinden biri olarak kalacağını ekledi ve turnuvadaki performansının, onun hâlâ tarihin en büyük futbolcularından biri olduğunu kanıtladığını belirtti.

"La Nación" gazetesi ise etkileyici bir manşet attı: "Kaptanın gözyaşları... Messi ağlıyor, Arjantin ona sarılıyor: Teşekkürler Lionel, bizi yeterince mutlu ettin."

Gazete, milli takımın yeni bir dünya şampiyonluğu kazanamamasına rağmen, Arjantin’i dünya futbolunun zirvesine geri taşıyan başarıların ardından yıllarca hatırlanacak bir miras bıraktığını vurguladı.

"Crónica" gazetesi ise çok anlamlı tek bir başlıkla yetindi: "Efsane".

Gazete, maç sonrası Messi’nin gözyaşlarının ve taraftarların ona gösterdiği coşkulu alkışın, ikinci bir Dünya Kupası şampiyonluğuna çok yaklaşmış ancak başı dik bir şekilde sahadan ayrılan oyuncunun kariyerine yapılabilecek en güzel onurlandırma olduğunu belirtti.

"Perfil" gazetesi ise maçın teknik yönlerine odaklanarak, İspanya’nın başından sonuna kadar üstünlüğünü sürdürdüğünü, Arjantin’in ise Ferran Torres’in uzatmalarda maçı belirlemesinden önce elinden geldiğince direndiğini vurguladı.

Gazete, sakatlıkların teknik direktör Lionel Scaloni’nin seçeneklerini etkilediğini, Emiliano Martínez’in ise yaptığı sayısız kurtarışlarla milli takımın en göze çarpan yıldızı olduğunu ekledi ve bu yenilginin “Albirroja”nın sergilediği muhteşem performansı silemeyeceğini vurguladı.

"La Capital" gazetesi ise etkileyici bir başlık seçti: "Messi'nin gözyaşları... Herkesin gözyaşları: Bir dönemin sonu ve bir efsanenin başlangıcı."

Gazete, Arjantin kaptanının Dünya Kupası’ndaki son maçında maçın bitiş düdüğünün ardından yıkıldığını, ancak turnuvaya, hafızalarda kalıcı bir sahne olarak yer alacak olağanüstü bir selamlama ve taraftarların alkışları eşliğinde veda ettiğini yazdı.

"El Destape" sitesi ise yaşananları "sonuna kadar direnişin destanı" olarak nitelendirdi ve Arjantin'in sayıca az olmasına rağmen mücadele ettiğini, maç sonrası Messi'nin gözyaşlarının acının boyutunu özetlediğini belirtti. Öte yandan, teknik direktör Lionel Scaloni'nin maç sonrası açıklamaları, geleceği hakkında soru işaretleri uyandırdı.

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