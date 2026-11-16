Arjantin futbolunu sarsan trajedi: Topu kafayla uzaklaştıran genç futbolcu hayatını kaybetti

Arjantin futbol camiası, Ezeiza Futbol Kulübü'nde forma giyen 18 yaşındaki gelecek vaat eden oyuncu Abel Núñez'in ölümüyle yasa boğuldu.

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"tycsports" kanalının haberine göre olay, geçen perşembe günü Arjantin Futbol Federasyonu'na bağlı Gençler C Turnuvası kapsamında oynanan beşinci kategori maçında yaşandı. 10 numaralı formayı giyen genç oyuncu, topu uzaklaştırırken başına aldığı sert darbenin ardından bilincini kaybederek sahaya yığıldı.

Darbenin etkisiyle Núñez'e önce olay yerinde müdahale edildi, kısa süre sonra da bir sağlık merkezine kaldırıldı. Bu durum, maçın ve ardından oynanması planlanan altıncı kategori karşılaşmasının derhal durdurulmasına yol açtı.

Anında tıbbi müdahale yapılmasına ve ciddi kafa travması nedeniyle acil ameliyata alınmasına rağmen genç oyuncu, aldığı darbenin etkisiyle hayatını kaybetti.

Bu ani kayıp, yetiştiği kulübün sınırlarını aşarak geniş bir kesimde derin bir üzüntüye neden oldu. Özellikle 2024'te katıldığı Nueva Estrella'nın futsal yedek takımında büyük bir yas yaşandı.

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Takım, yas nedeniyle tüm maçlarını askıya aldı. Ailesi ve takım arkadaşlarının "hayallerle ve umutlarla dolu" olarak tanımladığı gencin anısına taziye mesajları art arda geldi.

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Kulüp bu acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bu, bir kulüp olarak vermek zorunda kaldığımız en zor haber. Büyük bir acı ve hüzünle, önünde parlak bir gelecek olan ve bugün ardında tarif edilemez bir boşluk bırakan bir genci uğurluyoruz."

Açıklama şöyle devam etti: "Ezeiza Kulübü'nün formasını büyük bir gururla taşırken bir maçta aldığı ağır darbenin ardından aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugün futbol ikinci planda kalıyor. Ailemizin bir parçası olan, hayallerle ve hedeflerle dolu genç arkadaşımızı uğurlamanın hüznü içindeyiz."

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Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Ezeiza Kulübü, bu zor günlerde ailesine, dostlarına, takım arkadaşlarına ve sevenlerine en içten taziyelerini ve başsağlığı dileklerini sunar. Huzur içinde uyusun. Her zaman ailemizin bir parçası olarak kalacaksın."

Nueva Estrella'dan Núñez için taziye mesajı

Núñez'in Arjantin Futbol Federasyonu bünyesinde futsal oynadığı ve yedek takımında yer aldığı Nueva Estrella da başsağlığı dileklerini iletti ve bu trajik olay nedeniyle Argentinos Juniors ile oynayacağı maçı iptal etti.

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Kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Nueva Estrella Kulübü, büyük bir üzüntü ve kederle Abel'in vefatı nedeniyle bugün planlanan tüm sportif etkinlikleri iptal ettiğini duyurur. Bir kurum olarak bu zor günlerde ailesine, dostlarına ve camiamızın tüm üyelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz."

Açıklama şöyle sürdü: "Bugün maçların ya da skorların hiçbir önemi yok. Bugün bizi ortak acımız birleştiriyor ve en çok ihtiyaç duyanların yanında olmaya çağırıyor. Abel her zaman ailemizin bir parçası olarak kalacak. Huzur içinde uyu evlat. Nueva Estrella seni asla unutmayacak."

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Kulüp açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Huzur içinde uyu sevgili dostumuz. Seni ne kadar özlediğimizi hayal bile edemezsin. Bu zor günlerde yanımızda oldukları için Argentinos Juniors Kulübü'nün tüm ailelerine çok teşekkür ederiz."