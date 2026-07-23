Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı sessizliğini bozdu: "Komplo teorilerine" kanmayın

2026 Dünya Kupası finali kolay kolay unutulmayacağa benziyor; bunun nedeni yalnızca zaferin ardından İspanya'yı saran coşkulu sevinç değil, aynı zamanda Ferran Torres'in Arjantin'i dünya şampiyonluğu unvanından mahrum bırakan golünün ardından ülkede patlak veren geniş çaplı tartışma ortamı ve yüzlerce komplo teorisi.

Zira son saatlerde, Arjantin'de sahadaki yenilgiyi haklı çıkarmaya çalışan yorumlar yayıldı; dış baskılardan söz edilmesiyle başlayıp, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) sözde müdahalelerine, hatta oyuncuların ailelerini hedef aldığı iddia edilen hayali tehditlere kadar uzanan açıklamalar ortaya atıldı.

Bu söylenti dalgası karşısında akıl sesleri devreye girerek işleri rayına oturtmaya çalıştı.

Bu dalgaya karşı ilk çıkanlar teknik direktör Lionel Scaloni ve yardımcısı Roberto Ayala oldu. İkisi de tam bir sportmenlik ruhuyla İspanya'nın üstünlüğünü kabul etti ve taraftarların zihnini ele geçiren garip yorumlara ağır bir darbe vurdu.

Tapia'dan kesin bir açıklama

Bu tartışmayı kesin olarak sonlandırmak için Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia da uzun süredir koruduğu sessizliğini bozdu.

Hakkında çıkan söylentiler bazılarının onun "FBI" tarafından gözaltına alındığını iddia etmesine kadar varan Tapia, resmi sosyal medya hesaplarından uzun ve kesin bir açıklama yayımlayarak Arjantin halkına yenilgiyi kabullenmeleri ve yalanları görmezden gelmeleri yönünde doğrudan bir mesaj verdi.

Tapia açıklamasının başında şunları söyledi: "İspanya'yı geçemedik. Onlar daha iyi taraftı, hak edilmiş bir galibiyet elde ettiler ve bunu kabul edecek cesarete sahip olmalıyız. Spor dünyasında, yenilgileri de zaferleri kutladığımız gururla kabullenmeyi öğreniriz."

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre şöyle devam etti: "Evet, finali kaybettik, ancak değişmez gerçek şu ki bu nesil daha önce ülkemize büyük bir sevinç yaşattı. Arjantin zaten kutlamasını yaptı, çünkü bu takım halkımız için taşıdığı büyük değeri bir kez daha kanıtladı. Yenilgi bizi acıtıyor çünkü rekabetçi bir zihniyete sahibiz, çünkü tarihin en çok kupa kazanan takımıyız ve çünkü ikinci sıra hırsımızı asla tatmin etmez. Acı çekiyoruz çünkü son nefesimize kadar mücadele etmeye alışkınız ve çünkü hâlâ dünyanın en iyi iki takımından biriyiz."

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Yıkmak değil, inşa etmek

Arjantin Federasyonu Başkanı taraftarlardan sakin olmalarını ve daha büyük resme bakmalarını isteyerek şöyle konuştu: "Bir an topu durdurup düşünelim. Bu oyuncuların, teknik ekibin ve tek bir amaç için, yani Arjantin'i mümkün olan en iyi şekilde temsil etmek için 50 günden fazla süre ailesinden uzakta çalışan herkesin fedakârlıklarını hatırlayın."

Gururlu bir ifadeyle sözlerini sürdürdü: "Biz Arjantinliyiz; şiddetle, tutkuyla ve tüm kalbimizle mücadele ederiz. Her antrenmanda ve her maçta ruhumuzu ortaya koyarız ve tüm Amerika kıtasını büyük bir gururla temsil ettik. Dünyanın her sahasında renklerimizi, bayrağımızı ve ülkemizi savunuyoruz."

Tapia açıklamasını, söylentilere kapılanlara sert bir uyarıyla bitirdi: "Sadece istikrarımızı sarsmayı amaçlayan yalanlara ve organize kampanyalara kanmayın. Arjantin futboluna bu kadar çok şey verenlere karşı taraftarları kışkırtmaya çalışmayı bırakın. Bugün, forma uğruna ruhunu ortaya koyan bu oyunculara teşekkür etmenin, destek olmanın ve emeklerini takdir etmenin zamanıdır. Kötü niyetli kampanyalar geçip gidecek, ancak milli takımımızın bağlılığı, emeği ve kalbi sonsuza dek kalacak. Burada mazeret yok, burada sadece futbol oynanır ve bu takım Arjantin'i her zamanki gururla temsil etmeye devam edecek.. Yaşasın Arjantin."