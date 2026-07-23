Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı, Dünya Kupası finaliyle ilgili komplo teorileri hakkında: "Kaybettik, ama..."

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, İspanya’ya karşı kaybedilen Dünya Kupası finali (1-0) hakkında internette dolaşan komplo teorilerine yanıt verdi. Ona göre, finalle ilgili bu teoriler hiç mantıklı değil.

Geçtiğimiz Pazar günü oynanan Dünya Kupası finalinde, MetLife Stadyumu’nda 120 dakikalık mücadelenin ardından galip gelen taraf İspanya oldu. Ferran Torres, gecenin tek golünü attı.

Salı günü, Arjantin milli takımının oyuncu tünelinde görüldüğü görüntüler aniden ortaya çıktı. Lisandro Martínez ve Enzo Fernández, soyunma odasında yaşanan bir olaydan dolayı gözle görülür şekilde etkilenmiş görünüyordu. Messi’nin konuşması da soru işaretlerine yol açtı.

“Hadi çocuklar, sakin olun, herkes sakin olsun. En önemlisi: sakin kalalım çocuklar, sakin kalalım. Sakin olun. Sadece oyuna konsantre olalım, tamam mı? Sakin olun, her şeyi unutalım. Her şeyi unutalım. Sadece oynayalım. Herkes, sadece oyuna, maça odaklanalım,” dedi Messi oyuncu tünelinde.

Çarşamba günü milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ve yardımcısı Roberto Ayala’nın her ikisi de komplo teorilerini masalların diyarına göndermişken, şimdi de federasyon başkanı bu iddialara yanıt verdi.

“İspanya’yı yenemedik. Onlar üstündü, adil bir şekilde kazandılar ve bunu kabul etmeliyiz. Yenilgileri, zaferleri kutladığımız aynı asaletle kabul etmeliyiz. Yalnızca istikrarı bozmayı amaçlayan yalanlara veya komplolara kapılmayın,” diyor Tapia.

“Evet, bir final maçı kaybettik, ancak bu grubun ülkeye muazzam bir sevinç yaşattığı da bir gerçek. Bu takım, futbolun halkımız için neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.”

“Bir an durup düşünelim. Bu oyuncuların, teknik ekibin ve 50 günden fazla bir süre evlerinden uzak kalan herkesin, tek bir amaç uğruna yaptıkları fedakarlığı düşünelim: Arjantin’i en iyi şekilde temsil etmek.”

“Bugün, formaları için bir kez daha kendilerini tamamen adayan bu oyunculara teşekkür etmek, onları desteklemek ve onurlandırmak için bir gün. Milli takımımızın adanmışlığı, sıkı çalışması ve tutkusu sonsuza dek yaşayacak. Bu milli takım, her zamanki gururla Arjantin’i temsil etmeye devam edecek. Haydi Arjantin,” diye sözlerini tamamladı.















