Arjantin, FIFA’ya öfkeli: ‘Futbol, paslarla değil, gollerle kazanılır’

Arjantin, Rodri’nin Dünya Kupası’nın En İyi Oyuncusu seçilmesini hiç anlamıyor. TyC Sports’un haberine göre, Arjantin halkının gözünde bu ödülü Lionel Messi’nin kazanması gerekirdi.

“Messi’nin gözyaşları, kalabalığın karşısında sessizce tezahüratları dinlerken sergilediği duruş ve her şeye rağmen gösterdiği direnç, herkesin zaten hissettiği şeyi doğruluyor gibi görünüyor: bir dönemin sonu,” diye başlıyor haber, Messi’nin milli takım kariyerinin sona erdiğini de göz önünde bulunduruyor.

“Gurur kaynağı olan, derin duygular uyandıran ve Arjantin’i hiçbir milli takımın daha önce yapamadığı kadar iyi temsil eden, parlak ve başarılı bir dönem.”

Ardından, Rodri’nin Turnuvanın En İyi Oyuncusu seçilmesine yönelik hoşnutsuzluk dile getiriliyor. “Bu neredeyse bir hakaret gibi geliyor ve duyarsızlığın bir göstergesi. İspanyol oyuncunun mükemmel bir futbolcu olmadığı için değil, Messi’nin hem Arjantin’in hem de bu Dünya Kupası’nın kalbi ve ruhu olduğu için.”

“39 yaşında gözlerinde yaşlarla sahaları dehasıyla büyüledi, goller attı ve onu bir kez daha görmek isteyen dünyanın dört bir yanından taraftarları kendine çekti,” diye TyC Sports görüşünü savunuyor.

“Ödüller sadece kazananlara veriliyorsa, Infantino ve ekibine şunu söylemek gerekir: Futbol, nihayetinde paslarla değil, gollerle kazanılır. Rodri bu Dünya Kupası’nda tek bir gol bile atmadı ve muazzam sayıda pas yapmasına rağmen hiçbir asist vermedi.”