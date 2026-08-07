Arjantin Federasyonu Başkanı: İngiltere'yi yenmek Dünya Kupası'nı kazanmak gibiydi, Mısır maçı ise üzerimizde iz bıraktı

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio "Chiqui" Tapia, bugün cuma günü, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile yapılan mücadelenin tango dansçıları üzerinde büyük bir psikolojik baskı oluşturduğunu söyledi.

Tapia, "Arjantinli taraftarlara karşı hissedilen sorumluluğun büyüklüğü, maçı finaldeki İspanya karşılaşmasından daha zor hale getirdi" değerlendirmesinde bulundu.

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Arjantin'in TyC Sports kanalının aktardığı açıklamalarında Tapia şunları söyledi: "Duygusal yük ve oyuncuların Arjantinlileri hayal kırıklığına uğratmamak için omuzlarında taşıdıkları sorumluluk, İspanya karşısında oynarken sahip oldukları yükten daha büyüktü. Bu (İngiltere'ye karşı zafer), Dünya Kupası'nı kazanmak gibiydi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarlar onlara, kazanılması gereken maçın bu olduğunu hissettirdi. Bence üzerimizde çok iz bırakan maçlar oldu; Cape Verde, Mısır ve İngiltere gibi. Bunlar yürekten oynadığımız maçlardı. Kaybedeceğimizi hiç hissetmedim."

Arjantin, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 15 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Atlanta Stadı'nda 2-1 mağlup etmişti. O dönemin unvan sahibi, 55. dakikada Anthony Gordon'un golüyle öne geçmiş, ardından Enzo Fernández 85. dakikada beraberliği yakalamış, uzatma dakikalarının 2. dakikasında ise Lautaro Martínez galibiyet golünü kaydetmişti.

Final maçında ise tango dansçıları, karşılaşmanın büyük bölümüne hakim olan ve maçı uzatmalarda Ferran Torres'in golüyle 1-0 sonuçlandıran İspanya karşısında mağlup oldu.



