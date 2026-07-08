Çarşamba günü yayınlanan bir haber, Arjantin Futbol Federasyonu’nun, A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’na katılımı ve takımın etrafında dönen tartışmalarla eş zamanlı olarak karşı karşıya kaldığı büyük bir krizi ortaya çıkardı.

"Foot Mercato" sitesi, hakem François Litxer'in kararlarının benzeri görülmemiş bir eleştiri dalgasına yol açtığını belirtti. Teknik direktör Hossam Hassan maçı kınayarak "ayarlanmış" olarak nitelendirdi; birçok Mısırlı oyuncu ise, takımlarının tarihi bir eleme şansının FIFA tarafından Arjantin lehine çalındığını iddia etti. Taraf tutma suçlamaları, sosyal medyada ve uluslararası basında şaşırtıcı bir hızla yayıldı.

Bazı gözlemcilere göre bu maç, 2026 Dünya Kupası’nın bir sembolü haline geldi; zira Arjantin’le ilgili her karar artık sürekli şüphe konusu haline geldi.

Bu tartışma diğer meselelerden bağımsız değil; 2026 Dünya Kupası’nın başlamasından bu yana Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), yönetimi, Donald Trump da dahil olmak üzere bir dizi siyasi liderle olan ilişkileri ve turnuvanın genel yönetimi konusunda sert eleştirilere maruz kaldı.

Gianni Infantino ile bazı Arjantinli yetkililer arasındaki aleni ilişkiler, aylardır bazı gözlemcilerin şüphelerini uyandırırken, Arjantin milli takımının oynadığı her maçın ardından komplo teorileri yayılıyor.

Avrupa’da pek çok ses, artık bu küresel kuruluşun çalışmalarında daha fazla şeffaflık talep ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Donald Trump’ın Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi için müdahale etmesinin ardından, Gianni Infantino’nun ilişkileri ve yönetim tarzı hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Bu son derece gergin ortamda, FIFA eleştirmenleri Arjantin lehine verilen her hakem kararını derhal ek bir kanıt olarak yorumlarken, ulusal federasyonlar da belirli maçların ardından çok sayıda itiraz ve şikayette bulunuyor.

Bu suçlamaları doğrulayan somut bir kanıt ortaya çıkmamış olsa da, turnuva belirleyici aşamasına girerken gerginlik giderek artıyor.

Sanki bu büyük spor skandalı yetmezmiş gibi, Fox News ve La Nación’ın yayınladığı haberlere göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları ve federal savcılar, Claudio Tapia başkanlığındaki Arjantin Futbol Federasyonu’nun mali işlemlerine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma, federasyonun ticari sözleşmeleriyle ilgili yüz milyonlarca doların ABD bankacılık sistemi üzerinden nasıl aktarıldığını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

ABD yetkilileri şu anda bazı işlemlerin federal yargı yetkisi kapsamına giren mali suçlar teşkil edip etmediğini belirlemeye çalışıyor.

Bu nedenle, olay sporun sınırlarını aşıyor; Arjantin'in ABD topraklarında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılmasıyla birlikte, ABD Adalet Bakanlığı davayı doğrudan üstlendi ve bu durumun medyada yarattığı yankıyı önemli ölçüde artırdı.

Fox News ve La Nación’a göre, ABD’li soruşturmacılar çoktan bir dizi tanığı sorgulamaya başladı.

Soruşturmacılar, olası herhangi bir usulsüzlüğü tespit etmek için birçok ABD bankasından geçen para akışlarını titizlikle incelemeye çalışıyor.

Raporlara göre savcılar, bu işlemlerle ilgili hassas bilgilere erişmiş olabilecek Arjantinli Javier Milei hükümetinin eski yetkililerini sorgulamayı değerlendiriyor.

ABD yetkililerinin amacı ise, bazı işlemlerin kendi yetki alanına giren mali suçlar teşkil edip etmediğini belirlemektir.

"La Nación" gazetesi tarafından yayınlanan belgeler, davanın ciddiyetini ortaya koyan muazzam meblağları ortaya çıkardı; iddialara göre, bir şirket Arjantin Futbol Federasyonu'nun uluslararası faaliyetlerinden elde edilen en az 260 milyon doları yönetmiş.

Soruşturmacılar, incelenen banka belgelerinde nihai varış yeri belirtilmeyen on milyonlarca dolara özellikle ilgi gösteriyor.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tam bir cezai soruşturma açılması gerekip gerekmediğini belirlemek için şu anda çeşitli şirketlere yapılan para transferlerini de inceliyor.

Bu aşamada herhangi bir suçlama kanıtlanmamıştır ve masumiyet karinesi hâlâ geçerlidir. Bununla birlikte, FBI’ın Dünya Kupası sırasında soruşturma yürütmesi, özellikle de Arjantin heyeti şu anda ABD’de bulunduğu için, futbol dünyasında büyük yankı uyandırmaktadır.

Arjantin’in halihazırda hakemlik tartışmalarının odağında olduğu bir dönemde, bu mali mesele, ülkedeki futbol yönetimine yöneltilen eleştirileri daha da ağırlaştırıyor ve 2026 Dünya Kupası’na ilişkin giderek artan güvensizlik ortamını pekiştiriyor.