Arjantin’e karşı elenmenin ardından… Mustafa Şubayr, taraftarlara kısa bir mesaj gönderdi

Mısır Milli Takımı kalecisi Mustafa Şubayr, dün Salı günü Arjantin’e yenilerek Dünya Kupası son 16 turunda elendikten sonra taraftarlara bir mesaj gönderdi.

Mısır, Arjantin karşısında dramatik bir senaryo yaşadı; 2-0 öne geçmesine rağmen, son dakikalarda Arjantin geri dönerek 3 gol attı ve maçta büyük bir hakem tartışması yaşandı.

Şubayr, dünkü maçta Lionel Messi’nin attığı penaltıyı kurtardı ve Arjantin’in birçok atağı karşısında da sarsılmaz bir duvar gibi durdu.

Eleme maçından birkaç saat sonra Mustafa Şubayr, sosyal medya hesapları üzerinden, başarıyla engellediği Arjantin ataklarına ait bir dizi fotoğraf paylaştı.

Mustafa, “Tanrım, umarım sizi gururlandırmışızdır… Bu neslin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Hatırlanacağı üzere Şubayr, Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı’nın en öne çıkan oyuncularından biriydi ve Firavunlar’ın takım tarihindeki ilk kez son 16 turuna yükselmesinde büyük katkı sağlamıştı.







