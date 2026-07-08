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Arjantin’e karşı elenmenin ardından… Mustafa Şubayr, taraftarlara kısa bir mesaj gönderdi

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
M. Shobeir
Arjantin
Mısır
ABD

Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda parladı

Mısır Milli Takımı kalecisi Mustafa Şubayr, dün Salı günü Arjantin’e yenilerek Dünya Kupası son 16 turunda elendikten sonra taraftarlara bir mesaj gönderdi.

Mısır, Arjantin karşısında dramatik bir senaryo yaşadı; 2-0 öne geçmesine rağmen, son dakikalarda Arjantin geri dönerek 3 gol attı ve maçta büyük bir hakem tartışması yaşandı.

Şubayr, dünkü maçta Lionel Messi’nin attığı penaltıyı kurtardı ve Arjantin’in birçok atağı karşısında da sarsılmaz bir duvar gibi durdu.

Eleme maçından birkaç saat sonra Mustafa Şubayr, sosyal medya hesapları üzerinden, başarıyla engellediği Arjantin ataklarına ait bir dizi fotoğraf paylaştı.

Mustafa, “Tanrım, umarım sizi gururlandırmışızdır… Bu neslin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Dünya Kupası
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Arjantin
ARG
İsviçre crest
İsviçre
SUI

Hatırlanacağı üzere Şubayr, Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı’nın en öne çıkan oyuncularından biriydi ve Firavunlar’ın takım tarihindeki ilk kez son 16 turuna yükselmesinde büyük katkı sağlamıştı.



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