Arjantin, Dünya Kupası öncesinde taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı

Teknik direktör Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin milli takımı, 2022'de Katar'da kazandığı Dünya Kupası şampiyonluğunu korumak için hazırlıklarını sürdürüyor.

2026 Dünya Kupası kura çekimi, şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Arjantin milli takımını, Cezayir, Ürdün ve Avusturya ile birlikte 10. gruba yerleştirdi.

Arjantin milli takımı, Dünya Kupası başlamadan önce ABD'de Honduras ve İzlanda ile dostluk maçı yapacak.

"AS" gazetesi, Arjantin'in çok rekabetçi seviyedeki takımlarla karşılaşmadan dünya şampiyonluğunu savunacağını belirtti.

Arjantin, Dünya Kupası başlamadan önce son iki hazırlık maçını, dünya sıralamasında 66. sırada yer alan Honduras ve 75. sırada yer alan İzlanda ile oynayacak.

Bu iki maçla Arjantin, taraftarların beklentilerini karşılayamayan hazırlık dönemini tamamlayacak. Zira son dört yıl içinde, Dünya Kupası elemeleri veya Copa América turnuvasındaki resmi maçlar dışında, dördüncü şampiyonluk yolunda gerçek bir zorluk oluşturabilecek güçlü takımlarla karşılaşmadı.

