Arjantin, Dünya Kupası'nın hemen öncesinde ağır bir darbe aldı: Sakatlık, katılımı imkansız hale getirdi

Leonardo Balerdi, Dünya Kupası hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Arjantin Futbol Federasyonu, cumartesi günü yaptığı açıklamada, savunma oyuncusunun sakatlandığını duyurdu.

Balerdi, Arjantin milli takımının antrenmanında sakatlandı. "Balerdi, sağ bacağının baldır kasında kas sakatlığı geçirdi ve kadroda yer alamayacak. Sana güç ve acil şifalar diliyoruz, flaco!" denildi.

Olympique Marsilya'da forma giyen Balerdi, böylece Ligue 1'de önümüzdeki sezona odaklanabilir. Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni bir yedek çağıracak, ancak bunun kim olacağı henüz belli değil.

Kesin olan şey, oyuncunun ön kadroda yer alan ancak kesin kadroya giremeyen isimler arasından seçileceği. Scaloni'nin mutlaka bir defans oyuncusu çağırması gerekmiyor, ancak bu en olası seçenek.

Aralarında eski Feyenoord oyuncusu Marcos Senesi'nin de bulunduğu, önümüzdeki sezon büyük olasılıkla Tottenham Hotspur forması giyecek olan Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilles), Germán Pezzella ve Lucas Martínez Quarta (her ikisi de River Plate), artık beklenmedik bir Dünya Kupası katılımı umudunu taşıyabilirler.

Balerdi'nin yokluğunda Scaloni'nin şu anda elinde üç (saf) stoper bulunuyor: Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur) ve Nicolás Otamendi (Benfica). Muhtemelen Martínez ve Romero, Dünya Kupası'nda stoper ikilisini oluşturacak.

Arjantin, Cumartesi gecesi (Hollanda saatiyle) Honduras ile hazırlık maçı oynayacak. Üç gün sonra İzlanda son hazırlık maçı rakibi olacak. Son Dünya Şampiyonu'nun Dünya Kupası, 17 Haziran'da Cezayir ile başlayacak. Ardından Avusturya ve Ürdün ile diğer grup maçları oynanacak.