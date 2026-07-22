"Arjantin, Dünya Kupası finalini kaybetmeye zorlandı. Messi'nin konuşması bunun kanıtı"

İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finali öncesinde Lionel Messi’nin oyuncu tünelinden yaptığı konuşma, inatçı söylentilere zemin hazırladı. İnternette, Arjantin’in finali kasten kaybetmesi gerektiğine dair bir komplo teorisi dolaşıyor.

Geçtiğimiz Pazar günü oynanan Dünya Kupası finalinde, MetLife Stadyumu’nda 120 dakikalık mücadelenin ardından galip gelen taraf İspanya oldu. Ferran Torres, gecenin tek golünü attı.

Salı günü, Arjantin milli takımının oyuncu tünelinde çekilmiş görüntüleri aniden ortaya çıktı. Lisandro Martínez ve Enzo Fernández, soyunma odasında yaşanan bir olaydan dolayı gözle görülür şekilde sarsılmış görünüyor. Messi’nin konuşması da soru işaretleri uyandırıyor.

“Hadi çocuklar, sakin olun, herkes sakin olsun. En önemlisi: sakin kalalım çocuklar, sakin kalalım. Sakin olun. Sadece oyuna konsantre olalım, tamam mı? Sakin olun, her şeyi unutalım. Her şeyi unutalım. Sadece oynayalım. Herkes, sadece oyuna, maça odaklanalım,” dedi Messi oyuncu tünelinde.

Şimdi Arjantin, Messi’nin konuşmasının ve oyuncuların ifadelerinin arkasında bir komplo olduğunu düşünürken, milli takım teknik kadrosu bu teoriler hakkında açıklama yaptı.

Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ise durumu önemsiz gösterdi ve hatta Ezeiza’daki antrenman tesisinden ayrılırken kendisine milli takım içinde bir ‘iç çatışma’ olup olmadığı sorulduğunda öfkeyle tepki gösterdi: “Bana sorduğunuz şeye inanamıyorum. Tabii ki hayır,” dedi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü, Arjantin milli takımının yardımcı antrenörlerinden Roberto Fabián Ayala, Dünya Kupası finaliyle ilgili komplo teorilerine yanıt verdi: “Bunlar, duyduğumuzda ‘Bu doğru olamaz’ dediğimiz türden şeyler. Çünkü bunların hiçbiri gerçekleşmedi, tam tersine,” diye sözlerini tamamladı.



