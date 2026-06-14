Arjantin, Diego Armando Maradona'nın yapay zeka ile oluşturulan görüntülerinin kullanılmasına öfkeli

La Voz'un haberine göre, Arjantin'de Diego Armando Maradona'nın yapay zeka (AI) görüntülerinin kullanılması öfke ve şaşkınlığa yol açtı. Bir bahis şirketi, 2020 yılında vefat eden efsanenin yapay zeka görüntülerini ticari amaçlarla kullanmaya karar verdi, ancak bu karar büyük tepki topladı. Maradona'nın çocukları da bu durumdan zarar görüyor.

Arjantinli şirket BetWarrior, Dünya Kupası'nın açılış maçı olan Meksika-Güney Afrika karşılaşmasının reklam arası sırasında reklamını yayınlamak için yayın süresi satın aldı.

Arjantin'deki izleyiciler, bu reklam molasında tanıtım videosunda Maradona'nın "varlığı" ile şaşırdı.

Maradona'nın görüntüsü, çeşitli nedenlerle izleyicilerin öfkesine neden oldu. Her şeyden önce, onun görüntüsü izleyicilerin maça odaklanmalarını engelledi.

Sosyal medyada şirket hakkında şikayetler yağmur gibi yağıyor, ancak Maradona'nın çocukları da sert eleştirilerin hedefi haline geldi. Onlar, babalarının görüntüsünün kullanılmasına izin vermişlerdi.

Eleştirmenler, Maradona'nın görüntüsünün bir kumar reklamında kullanılmasına asla izin vermeyeceğini savunuyor. Çocuklarının bunu yapmış olması ise şaşkınlık ve anlaşılmazlık yaratıyor.

AI uzmanı Nicolás Bilkins, bu yeni AI çağında görüntü hakları konusundaki tartışmayı başlatıyor. "Günümüzde teknoloji, herkesin her şeyi söylemesini mümkün kılıyor."

"Bir mirasçı, artık hayatta olmayan birinin asla söylemeyeceği bir şeyi söylemesine ne ölçüde izin verebilir?"

Videonun da yayınlandığı YouTube'da BetWarrior, yorumları devre dışı bırakmıştır.