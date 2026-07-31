Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Falkland dosyasını futbol kapısından yeniden açtı ve 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere karşısında alınan galibiyetin ardından adaların bayrağını dalgalandırarak kutlama yapan Arjantin Milli Takımı oyuncularına sert bir eleştiri yöneltti. Sporun siyasetten ayrı tutulması gerektiği görüşüne bağlı kalan Milei, Elvis Presley ve Diego Maradona'yı hatırlatarak şunları söyledi: "Yağı suyla karıştırmak iyi bir şey değil."

Milei, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere karşısında alınan galibiyetin kutlamaları sırasında Falkland Adaları bayrağını dalgalandırmaları nedeniyle milli takım oyuncularına yönelik eleştirilerini yineledi.

Milei, bir televizyon röportajında, futbol ile siyasi meselelerin birbirinden ayrılması gerektiği yönündeki değişmez tutumunu doğruladı ve adalar üzerindeki egemenliğin yeniden kazanılması sürecinin yalnızca diplomatik kanallardan geçmesi gerektiğini vurguladı.

Devlet Başkanı, görüşünü desteklemek için dikkat çekici bir benzetmeye başvurarak sanatçı Elvis Presley'nin Vietnam Savaşı'na yönelik tutumunu hatırlattı: "Elvis'e savaş hakkında soruldu, o da bir sanatçı olduğunu ve siyaset hakkında yorum yapmadığını söyledi. Burada da aynı durum söz konusu; bu bir spor, bir oyun. Yağı suyla karıştırmak iyi bir şey değil."

Milei, bu konuda teknik direktör Lionel Scaloni'nin tutumuna katıldığını belirtti, ancak oyuncuların tepkisi ile siyasetçilerin sorumluluğu arasında bir ayrım yaparak şöyle dedi: "Oyuncular o anki duygularının etkisiyle hareket edebilirler. Bu, siyasetçilerden kabul edilemez, çünkü onların açıklamaları bir savaş ilanı olarak yorumlanabilir."

"Maradona'nın golü adaları geri getirmedi"

Milei'nin konuşmasının en tartışmalı bölümü, Diego Maradona'ya ve 1986 Meksika Dünya Kupası'nda İngiltere kalesine attığı tarihi iki golüne yaptığı göndermeydi. Devlet Başkanı şu yorumu yaptı: "Sakin olmalıyız. Maradona'nın İngilizlere attığı gol ya da başka herhangi bir gol, bize Falkland Adaları'nı geri getirmedi. Bize misliyle karşılık vermediler."

Milei, yönetiminin bu dosyada diplomatik yol aracılığıyla somut ilerleme kaydettiğini belirterek şunları ekledi: "Birleşmiş Milletler'i, İngiltere'yi müzakere masasına oturmaya zorlaması için harekete geçirdik ve bu gerçekten de yaşandı. O kadar etkili bir diplomatik çalışma yürütüyoruz ki, Amerika Birleşik Devletleri bize desteğini açıkladı, aynı şekilde Çin ve İngiltere'deki bazı kesimler de."

Milei'nin açıklamaları, birkaç gün önce dile getirdiği tutumunun bir devamı niteliğinde. O açıklamalarında, Arjantinli oyuncuların İngiltere maçının ardından "Falkland Adaları Arjantin'indir" tezahüratıyla yaptıkları kutlamayı "akılsızca bir davranış" olarak nitelendirmiş ve "oyuncuların diplomasinin bir parçası olmadığını" vurgulamıştı.