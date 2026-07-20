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Donald TrumpIMAGO
Siep Engelen

Çeviri:

Arjantin’den bir oyuncu, Dünya Kupası finalini kaybettikten sonra Donald Trump’ın elini sıkmayı reddederek onun yanından hiç aldırmadan geçip gitti

Dünya Kupası
İspanya
Arjantin
C. Romero
Rodri

Donald Trump, Pazar akşamı İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finali (1-0) sonrasında MetLife Stadyumu’nda göze çarpan bir şekilde yer aldı. Sadece İspanyollara kupayı takdim etmekle kalmadı, aynı zamanda kaybeden finalist Arjantin’e de gümüş madalyaları verdi. 

Kupa takdiminde rahatsız edici bir an yaşandı. Rodri kupayı havaya kaldırmaya hazırlanırken Trump podyumdan hemen inmedi. Orta saha oyuncusu, başkanın kutlama yapan oyuncuların arasına karışmasını görünür bir şaşkınlıkla izledi.

Yeni görüntülerden anlaşıldığı üzere, madalya töreninde de her şey sorunsuz geçmedi. Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte oyuncuları el sıkışarak tebrik etmek için sıraya girmişti. Ancak bir oyuncu buna pek istekli görünmüyordu.

Görüntülerde Cristian Romero’nun Trump’a ne bir bakış ne de bir el sıkışma göstermeden yanından geçtiği görülüyor. Arjantinli savunma oyuncusu önce Infantino’dan madalyasını aldı ve ardından ABD başkanına tepki göstermeden yoluna devam etti.

Bu an, internette çok sayıda yankı uyandırdı. Sosyal medyada, Trump’ı görmezden gelmiş gibi görünen bu davranış, bolca alay konusu oldu. 

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