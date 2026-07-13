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President Trump Meets With White House Task Force On FIFA World CupGetty Images News

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Arjantin değil… Trump’ın danışmanı, Dünya Kupası’nı kazanacak takımı tahmin ediyor

Arjantin
Dünya Kupası
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
İngiltere
ABD

Amerika'nın elenmesinin ardından Beyaz Saray nasıl düşünüyor?

Donald Trump’ın danışmanı ve Beyaz Saray Dünya Kupası Çalışma Grubu Başkanı Andrew Giuliani, ABD milli takımının turnuvadan elenmesinin ardından hangi takımın şampiyon olmasını umduğunu açıkladı.

Beyaz Saray danışmanı, birçok kişinin Lionel Messi'nin mirasını korumak için Arjantin'in kazanmasını dilese de, İngiltere'nin ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlamasını umduğunu itiraf etti; ancak Giuliani, bu yaz İngiltere'nin kazanmasını tercih ettiğini söyledi.

Giuliani, İngiliz “Daily Mail” gazetesine şunları söyledi: "Eğer ABD, kuruluşunun 250. yıldönümünde şampiyonluğu kazanamazsa, İngilizlerin gelip kutlamalarımız sırasında burada şampiyon olması harika olur... İngiltere 60 yıldır acı çekiyor ve şampiyonluğu büyük bir zafer olacaktır. Kesinlikle finale çıkabileceğine inanıyorum, çünkü kalan en iyi takımlardan biri."

Giuliani ayrıca İngiltere kaptanı Harry Kane’i övdü ve onu, 1966’dan bu yana milli takımın ilk şampiyonluğunun “ana nedeni” olarak gördü. 

Giuliani sözlerine şöyle devam etti: “Kane, İngiltere’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu… Eğer şampiyon olurlarsa, bunun başlıca nedeni o olacaktır. O ve Bellingham mükemmel sporcular. İngiltere dengeli bir takım ve oyuncular kendilerine güvenmeli; teknik direktör de onlara kazanabileceklerini aşılamalı.”

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