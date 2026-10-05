Benin Milli Takımı'nın kaledesi Marcel Dandjinho, Arjantin karşısındaki görevinin, Lionel Messi dahil rakip takım oyuncularının gol atmasını engellemek olacağını vurguladı.

Benin Milli Takımı, yarın gece yarısından sonra, Lionel Messi'nin tarihi veda maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Benin Milli Takımı'nın kalecisi Marcel Dandjinho, maça ilk 11'de başlayacak ve Monumental Stadı'nda Messi ile takım arkadaşlarını durdurma göreviyle sorumlu olacak.

28 yaşındaki Marcel, Güney Afrika Premier Ligi'nde yer alan Kruger United kulübünde oynuyor.

"Marca" gazetesi, kendisiyle Buenos Aires'e birkaç saat önce varmışken, Benin için de tarihi bir maça hazırlanırken konuştu. Bu maç, Benin'in hazırlıklarında gerekli imkânların sağlanmaması nedeniyle eksiklikler bulunduğu iddiaları yüzünden birçok tartışmaya konu oldu.

Otelde (ışık ve su eksikliği) ve antrenmanda karşılaştıkları eksikliklere dair kaleci şöyle yanıt verdi: "Hiçbir sorunla karşılaşmadık. Burada, Buenos Aires'te gayet iyiyiz. Bunu neden söylüyorsunuz? Gerçek şu ki, iyi koşullara sahip olduk."

Lionel Messi'ye karşı oynamanın ne anlama geldiğine dair ise şunları söyledi: "Benim için bu maç, diğer maçlar gibi değil. Bence tekrarlanmayacak bir fırsat, çünkü bu Messi'nin son maçı. Özel bir maç. Ama bakın, biz burada Arjantin ve Messi için varız, fakat kendi ülkemizi de temsil ettiğimizi unutmamalıyız."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz burada Benin'i savunmak için varız. Bu futbol: on bir oyuncuya karşı on bir. Kazanabiliriz, berabere kalabiliriz ya da onlar kazanabilir, ama bu futbol. Arjantin'de turist olmak için burada değiliz; oynamak ve mücadele etmek için buradayız. Hayatımızın harika bir günü olacak."

Şöyle ekledi: "Benim için Messi, futbolun efsanelerinden biri. Onu oynarken izleyerek büyüdük. En sevdiğimiz oyunculardan biri. Şimdi ona karşı, aynı sahada oynayabilmek inanılmaz bir şey. Bunun olacağını hiç hayal etmemiştim, ama salı günü gerçekleşecek. Benim için Leo bir efsane, gerçek bir efsane."

Benin kalecisine şu soru yöneltildi: Son dakikanın geldiğini ve Messi'nin henüz gol atmadığını hayal edin... Sonra Arjantin lehine bir penaltı verildi ve Leo karşınıza geçti. Son maçı olduğu için gol atmasına izin verir misiniz?

Marcel şöyle yanıt verdi: "Hayır, hayır. Ben kaleciyim ve görevim topları kurtarmak. Son dakika olsa ve bir penaltı verilse bile, Messi onu kullanırsa, kurtarmaya çalışırım. Durum bu kadar basit: Bu futbol. Evet, biz burada Messi'yi kutlamak için varız, ama kimse bizden ona bir gol hediye etmemizi istemedi. Messi'yi tanıdığımıza göre, ona hiçbir şey hediye etmemize gerek yok. Gol atmak istiyorsa, bunu başarmak için elinden gelenin en iyisini yapmalı."

Leo'dan kimin forma isteyeceğini belirlemek için kura çekildiği gerçeğine dair şunları söyledi: "Takımımdaki herhangi bir oyuncuya sorarsanız, size onun formasını istediğini söyler. Bu yüzden çok sayıda forma yapıp her oyuncuya bir tane vermeleri harika olurdu. Çünkü eğer sadece birimiz forma istemeye giderse, bunun kolay olacağını sanmıyorum: Hepimiz bir tane istiyoruz."

Şuna da dikkat çekti: "Oynamak benim için büyük bir onur olacak ve bu anı sonsuza dek hafızamda kalacak. Kariyerim boyunca şunu söyleyebileceğim: Oradaydım, bir efsanenin son maçında, Messi'nin son maçında. İnanılmaz bir şey."

Tarihin en iyi oyuncusunun Messi olup olmadığına dair ise kaleci şöyle konuştu: "Messi ve Cristiano'yu izleyerek büyüdük. Bize futbol hakkında çok şey öğrettiler. Uzun zamandır birbirleriyle yarışıyorlar. Benim için Leo, bu sporun en iyi oyuncularından biri, hatta krallarından biri."