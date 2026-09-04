Eski Arjantinli yıldız Sergio "Kun" Agüero'nun adı, uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklamayla suçlanan bir örgütle ilgili Arjantin'de yürütülen adli soruşturmaya karıştı. Soruşturma belgeleri, çeteye mensup olduğundan şüphelenilen kişilerin oyuncunun imajını ve dünya çapındaki ününü ticari bir projede kullanma girişimlerini ortaya koydu.

Hâkim Pablo Yadarola'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, Agüero davada sanık değil; ancak uluslararası bağlantılara sahip olduğu düşünülen örgüte mensup kişiler, adli incelemeye tabi tutulan ticari hamleler çerçevesinde bir bilet platformu projesini eski forvetin imajıyla ilişkilendirmeye çalıştı.

Yetkililerin el koyduğu telefonlardan elde edilen mesajlar ve dosyalar, Agüero'nun kurduğu bir e-spor organizasyonuna bağlı "Cru Tickets" markasının hayata geçirilmesine yönelik müzakereleri ortaya çıkardı. Grup üyeleri, projeyi geliştirmek için onun isminden ve şöhretinden yararlanma çabası içindeydi.

Soruşturmaya göre grubun, Bolivya'dan kokain kaçakçılığı ve İspanya'dan sentetik uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğundan şüpheleniliyor. Bu arada, gözaltına alınmasının ardından açlık grevine başlayan Pipot Álvarez'in de aralarında bulunduğu birçok kişi tutuklandı.

Agüero ile müzakereler

Dava, yetkililerin örgütle bağlantılı olduğunu belirttiği kişiler arasındaki mesajları içeriyor. Bunların arasında Diego Francisco Anzaloni, Bono Ozzy de Carlucci, Raúl Omar "Bruja" Manzoni ve Álvarez yer alıyor. Bazı faaliyetleri, Avellaneda kentinde Independiente stadyumunun yakınındaki Ricardo Bochini caddesinde bulunan bir merkezde gerçekleşiyordu.

Dava dosyasında yer alan mesajlardan biri 30 Ocak 2026 tarihine ait olup, bu mesajda Anzaloni, de Carlucci ile bilet platformu konusunda Agüero'yla yakında bir anlaşmaya varma umudundan söz ediyor.

Haftalar sonra diğer görüşmelerde, projenin çeşitli şirketler aracılığıyla yönetilme olasılığı ele alındı. Bunlardan biri, soruşturmacıların uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen biri olarak tanımladığı bir kişiyle bağlantılıydı; diğeri ise Agüero'yla ilişkilendirilen projeyi hedefliyordu.

Mesajlar ayrıca ticari müzakereleri ilerletmek amacıyla Meksika'ya yapılan bir seyahate işaret ediyordu. Anzaloni, 22 Nisan'da aracılarına Agüero'yla bizzat görüştüğünü ve görüşmelerde yer aldığı üzere anlaşmanın son aşamalarına geldiğini bildirdi.

Soruşturmalar ayrıca potansiyel yatırımcılardan yaklaşık 10 bin euro toplama girişimini de ortaya çıkardı; belgeler, Anzaloni'nin Agüero'nun projenin başlangıç sermayesine katkıda bulunmak zorunda kalmaması için bu meblağı sağlamaya çalıştığını gösteriyor.

Tüm bu olaylar hâlâ adli soruşturma kapsamında; dosyadaki bilgiler ise Agüero'nun kendisine yönelik bir suçlamaya işaret etmiyor.