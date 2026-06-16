Arjantin’de önemli bir eksiklik… Cezayir kadrosunda ise büyük bir sürpriz

Arjantin milli takımının yıldızı Lionel Messi, bugün Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Cezayir ile oynanacak ve her iki takımın da 2026 Dünya Kupası 10. Grubu’ndaki ilk maçı olacak karşılaşmada milli takımının kadrosuna liderlik ediyor; ancak Julián Álvarez kadroda yer almıyor.

Messi, Tango'nun ilk onbirinde yer alarak Dünya Kupası'nda üst üste altıncı kez forma giyecek; bu, şu ana kadar başka hiçbir oyuncunun başaramadığı bir rekor.

Ancak takım arkadaşı Alvarez yedek kulübesinde yer alacak; teknik direktör Lionel Scaloni, Atlético Madrid'in forvetinin maça başlamak için fiziksel olarak hazır olmadığını düşünüyor.

Arjantin'in tam kadrosu şu şekilde: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Buna karşılık, Cezayir milli takımının kadrosunda teknik direktör Vladimir Petković'in Riyad Mahrez'i kadro dışı bırakmasıyla büyük bir sürpriz yaşandı.

Mahrez, maçın başında Hossam Aouar'ın yanında yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı.

Buna karşılık, İsviçreli teknik direktör Anis Haj Moussa'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Cezayir'in kadrosu ise şu şekildeydi: Luka Zidane, Rafik Belghali, Issa Mandi, Rami Bensbaïni, Rayan Aït Nouri, Anis Haj Moussa, Hicham Boudou, Nabil Bentaleb, Fares Chaibi, İbrahim Maza, Amin Jouiri.