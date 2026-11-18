Arjantin, Cordoba'daki Estadio Mario Alberto Kempes'te oynanan hazırlık maçında Kosta Rika'yı 7-0 yendi.

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Nico Paz, 8. dakikada gol perdesini açtı. Julian Alvarez'in 35. dakikadaki golüyle fark ikiye çıktı; Paz ise 38. dakikada ikinci golünü attı. Ardından Atletico Madridli forvet Alvarez de ikinci golünü kaydetti ve takımlar devre arasına 4-0'lık skorla girdi.

İlk yarıda takımını sürükleyen Como'nun ofansif orta saha oyuncusu, yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı. Mastantuono, Maximo Perrone'nin ikinci asistini değerlendirerek 48. dakikada hemen golünü attı ve Mac Allister'ın 78. dakikadaki golünün ardından, 90. dakikaya 2 dakika kala ikinci golünü kaydetti. Böylece maçın skorunu 7-0 olarak belirledi.

Maçın ardından Mastantuono şunları söyledi: "Millî takıma her zaman eşsiz bir heyecanla geliyorum. Bu formayı giymek en büyük deneyim ve her gün daha iyi olmak için katkıda bulunmak istiyorum. Çok çalışıyoruz ve bu galibiyetle güzel bir takvim yılını kapatıyoruz".

İşte Arjantin formasıyla oynadığı son 5 hazırlık maçında 5 gol atan Nico Paz'ın sözleri: "Ülkemizi temsil etmek en büyük onur, özellikle de insanlardan böylesine sevgi gördüğümüz günlerde. Geliştiğimi ve sahada keyif aldığımı düşünüyorum. Takım arkadaşlarımın inanılmaz kalitesi sayesinde sahada her şey kolaylaşıyor. Onlarla oynayabilmek benim için harika".

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90. dakikaya yarım saat kala Lisandro Martinez'in yerine oyuna giren Parma savunmacısı Mariano Troilo, A millî takımdaki ilk maçını şöyle değerlendirdi: "İlk maçım için çok heyecanlıyım. Bu formayı giymek, bir futbolcunun isteyebileceği en büyük şey. Çocukluğumdan beri bu anı hayal ediyordum. En az benim kadar heyecanlı olacak aileme teşekkür ediyorum. Her zaman elimden geldiğince çalışmaya gayret ediyorum ve bu fırsatın er ya da geç geleceğini biliyordum".

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Emiliano Dibu Martinez, Arjantin tarihinde en çok gol yemeden maç tamamlama rekorunda (47) Sergio Romero'yu yakaladı: "Taraftarların gönlünü yeniden kazanmak istiyoruz. Şahsen, sonuncusu çene kırığı olmak üzere çeşitli zorluklarla başa çıkmak zorunda kaldım. Takım arkadaşlarımın bana yüzde yüz ihtiyaç duyduğunu bildiğim için yeniden form tutmalıydım. Daha fazlasını vermemiz gerektiğini biliyorduk ve Messi olmadan da kazanmak istiyorduk. Oyuncular burada olmayı seviyor ve kendilerini tamamen bu amaca adamış durumda; adım adım uyum sağlıyorlar. 2026 olumlu bir yıl olmaya devam ediyor. Dünya Kupası finalini oynadık ve bununla gurur duyuyorum".

Millî takım teknik direktörü Lionel Scaloni basın toplantısında şunları söyledi: "Son Dünya Kupası'ndaki bazı maçlar, bize inanılmaz duygular yaşatan Mısır ve İngiltere karşısındaki destansı galibiyetler gibi, aklımızda ve kalbimizde sonsuza dek kalacak. Aklıma ilk gelen şey, iyi bir iş çıkarmış olmanın verdiği memnuniyet. Her zaman ülkemize layık olmaya çalıştık".

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Scaloni, Lionel Messi'nin millî takımdan ayrılmasının ardından boşalan 10 numaralı formayı kimseye vermedi. Diego Forlan'ın çalıştırdığı Uruguay'a 2-1 kaybedilen önceki hazırlık maçında da aynı kararı almıştı. Uruguay daha sonra Dominik Cumhuriyeti'ni de 5-0 yendi. Golleri Rodrigo Aguirre (41'), penaltıdan Nicolas de la Cruz (80'), Federico Valverde (87') ve Bruno Damiani (94') attı; Xavier Valdez de kendi kalesine gol kaydetti (70').

Diğer maçta Şili ile Kolombiya 0-0 berabere kaldı. Yine bir hazırlık maçında John Mercado ve Jordy Caicedo, Ekvador'un Bolivya karşısındaki 2-0'lık galibiyetini daha ilk yarıda getirdi.