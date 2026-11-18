Kas sakatlığını artık atlatan Interli Lautaro Martinez'in yokluğunda Arjantin, Cordoba'daki Estadio Mario Alberto Kempes'te oynanan hazırlık maçında Kosta Rika'yı 7-0 yendi.

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Nico Paz, 8. dakikada gol perdesini açtı. Julian Alvarez'in 35. dakikada farkı ikiye çıkarmasının ardından Paz, 38. dakikada ikinci golünü attı. Atletico Madrid'in forveti Alvarez de onu takip ederek ilk yarının 4-0 bitmesini sağlayan golü kaydetti.

İlk yarıda takımını sürükleyen Como'nun ofansif orta saha oyuncusu Nico Paz'ın yerine Franco Mastantuono oyuna girdi. Mastantuono, Maximo Perrone'nin ikinci asistini değerlendirerek 48. dakikada hemen gol buldu ve Mac Allister'ın 78. dakikadaki golünden sonra, 90. dakikaya 2 dakika kala ikinci golünü attı. Böylece maçın skorunu 7-0 olarak belirledi.

Maçın ardından Mastantuono şunları söyledi: "Millî takıma her zaman eşsiz bir heyecanla geliyorum. Bu formayı giymek en büyük deneyim ve her gün daha iyi olmak için katkı sağlamak istiyorum. Çok çalışıyoruz ve bu galibiyetle güzel bir takvim yılını tamamlıyoruz".

Arjantin formasıyla oynadığı son 5 hazırlık maçında 5 gol atan Nico Paz ise şöyle konuştu: "Ülkemizi temsil etmek en büyük onur, özellikle de insanlardan böylesine büyük sevgi gördüğümüz günlerde. Geliştiğimi ve sahada eğlendiğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımın inanılmaz kalitesi sayesinde sahada her şey kolaylaşıyor. Onlarla birlikte oynayabilmek benim için harika".

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Maçın bitimine yarım saat kala Lisandro Martinez'in yerine oyuna giren Parma savunmacısı Mariano Troilo, A millî takımda ilk kez forma giymesini şöyle değerlendirdi: "İlk maçım için çok heyecanlıyım. Bu formayı giymek, bir futbolcunun isteyebileceği en büyük şey. Çocukluğumdan beri bu anın hayalini kuruyordum. Benim kadar heyecanlı olacak aileme teşekkür ediyorum. Her zaman elimden geldiğince çok çalışmaya gayret ediyorum ve bu fırsatın er ya da geç geleceğini biliyordum".

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Emiliano Dibu Martinez, Arjantin tarihinde en çok maçta gol yemeyen kaleci olma rekorunda Sergio Romero'yu yakaladı (47 maç): "Taraftarların gönlünü yeniden kazanmak istiyoruz. Kişisel olarak pek çok zorlukla yüzleşmek zorunda kaldım; sonuncusu çene kırığıydı. Takım arkadaşlarımın bana yüzde yüz ihtiyaç duyması nedeniyle yeniden form tutmalıydım. Daha fazlasını vermemiz gerektiğini biliyorduk ve Messi olmadan da kazanmak istiyorduk. Çocuklar burada olmayı seviyor ve kendilerini tamamen bu hedefe adamış durumdalar. Adım adım uyum sağlıyorlar. 2026 olumlu bir yıl olmaya devam ediyor. Dünya Kupası finalinde oynadık ve bununla gurur duyuyorum".

Millî takım teknik direktörü Lionel Scaloni, basın toplantısında şunları söyledi: "Son Dünya Kupası'ndaki bazı maçlar, bize inanılmaz duygular yaşatan Mısır ve İngiltere karşısındaki destansı galibiyetler gibi, zihnimizde ve kalbimizde sonsuza dek kalacak. Aklıma ilk gelen şey, iyi bir iş çıkarmış olmanın verdiği memnuniyet. Her zaman ülkemize layık olmaya çalıştık".

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Scaloni, Lionel Messi'nin millî takıma veda etmesinin ardından boş kalan 10 numaralı formayı kimseye vermedi. Bunu, teknik direktör Diego Forlan'ın çalıştırdığı Uruguay'a 2-1 kaybettikleri önceki hazırlık maçında da yapmıştı. Uruguay daha sonra Dominik Cumhuriyeti'ni de 5-0 yendi. Uruguay'ın gollerini Rodrigo Aguirre (41'), penaltıdan Nicolas de la Cruz (80'), Federico Valverde (87') ve Bruno Damiani (94') atarken Xavier Valdez de 70. dakikada kendi kalesine gol attı.

Diğer maçta Şili ile Kolombiya 0-0 berabere kaldı. Yine hazırlık maçında John Mercado ve Jordy Caicedo, Ekvador'un Bolivya karşısındaki 2-0'lık galibiyetine henüz ilk yarıda attıkları gollerle imza attı.