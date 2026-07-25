Arjantin'de kaçırıldıktan sonra genç Uruguaylı futbolcunun cesedi bulundu

Peñarol'ün eski yeteneklerinden genç forvet Mario Bruno Bentancur'un 22 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Uruguay futboluna hüzün çöktü. Oyuncunun cansız bedeni, kalp ve solunum durması sonucu bulundu; bu ölüm, Arjantin'de katıldığı deneme sürecinde yaşanan tartışmalı bir olaydan yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti.

Fransız RMC kanalının aktardığına göre Bentancur, profesyonel bir sözleşme kapma umuduyla, birinci lig kulüplerinden Deportivo Riestra ile bir deneme dönemi geçirmek için kısa süre önce Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gitmişti; ancak kulüp onunla anlaşmama kararı aldı.

Raporlarda belirtildiğine göre oyuncu, deneme sürecinde bazı takım arkadaşlarını kıyafetlerini çalmakla suçlayarak kulüpten ayrıldı ve Arjantin ekibiyle herhangi bir anlaşmaya varamadan Uruguay'a döndü.

Bentancur, Peñarol'ün alt yaş kategorilerinde yetişmiş ve bir dönem kulübün en umut vaat eden yeteneklerinden biri olarak görülmüştü; kariyerine daha sonra Uruguay'daki amatör turnuvalardan birinde mücadele eden Deportivo Italiano ile devam etti.

Deportivo Italiano kulübü, eski oyuncusunun ölüm haberini doğruladı ve resmi hesaplarından paylaştığı dokunaklı bir mesajla onu andı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Her gol sevincinde, her kucaklaşmada ve bu kulübün tüm üyelerinin kalbinde yaşamaya devam edeceksin.. Kulübün Deportivo Italiano. Huzur içinde uyu."