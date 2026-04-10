Arjantin'de 2026 Dünya Kupası biletlerini nasıl satın alabilirsiniz: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Ev sahibi ülkeler hariç, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası biletlerine olan talebin başında yer alması şaşırtıcı değil.

Dünya Kupası şampiyonu takımın maçlarını izlemeye her zaman büyük ilgi vardır ve Dünya Kupası kura çekiminden sonra biletlere bir başka talep patlaması yaşanması beklenmektedir; ancak Arjantin'in maçlarından birinde yer bulma umudunuzu henüz kaybetmeyin.

Şaşırtıcı bir şekilde, 1962'de Brezilya'dan bu yana hiçbir ülke Dünya Kupası unvanını savunmayı başaramadı. Bununla birlikte, üç kez şampiyon olan Arjantin, Diego Maradona liderliğinde Meksika 86'da kazandığı şampiyonluğun anılarını canlandıracak ve dikkatini Kuzey Amerika'da uluslararası futbolun en büyük ödülünü geri kazanmaya yöneltecek.

Bunu başarabileceklerini görmek için orada olabilirsiniz. GOAL'un 2026 Dünya Kupası biletleri hakkında en son bilgileri, nasıl temin edileceğini ve fiyatlarını öğrenin.

2026 Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve ABD'deki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

34 gün boyunca Kuzey Amerika'nın dört bir yanında 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maç programı nedir?

Arjantin, 2022'de Katar'da Dünya Kupası şampiyonu olmuş olabilir, ancak grup aşamasına yavaş bir başlangıç yaptı ve Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi. Ayrıca, 2018 Dünya Kupası finallerinde de grup aşamasındaki maçlarından birini kaybetti.

Bununla birlikte, 2014 yılında Lionel Messi sayesinde Albiceleste, üst üste üç galibiyetle kolayca eleme turuna yükseldi.

Bu sefer onları neler bekliyor? Aşağıda grup aşamasındaki maçlarını inceleyin:

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Grup Maçları Takvimi Şampiyon unvanını elinde bulunduran Arjantin, J Grubu'nun lideri konumunda. İşte "Albirroja"nın grup aşamasındaki resmi maçlarının detayları: Tarih Maç Stadyum ve Şehir Biletler 16 Haziran 2026 Arjantin - Cezayir Arrowhead Stadyumu, Kansas City Şimdi bilet alın 22 Haziran 2026 Arjantin - Avusturya AT&T Stadyumu, Arlington (Dallas) Şimdi bilet alın 27 Haziran 2026 Ürdün - Arjantin AT&T Stadyumu, Arlington (Dallas) Şimdi bilet alın

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası biletleri ne zaman satın alınabilir?

Taraftarlar, FIFA web sitesi üzerinden, şu andan itibaren Haziran ayında başlayacak olan turnuva başlangıcına kadar Arjantin maçlarının biletlerini satın almak için çeşitli fırsatlara sahip.

"Visa Ön Satış Çekilişi" (Eylül) ve "Erken Bilet Çekilişi" (Ekim) gibi birçok satış aşaması sona ermiş olsa da, aşağıda belirtildiği gibi iki aşama daha bulunmaktadır:

Rastgele Seçim Çekilişi

5 Aralık'ta 2026 Dünya Kupası kura çekimi yapıldıktan sonra, bilet satışının bir sonraki aşaması başlayacak.

Bu aşamada, grup maçları açıklandıktan sonra taraftarlar belirli maçlara katılmak için başvuru yapabilecekler.

Son dakika satış aşaması

Turnuva tarihi (2026 ilkbaharı) yaklaştıkça, taraftarlar kalan biletleri öncelik sırasına göre satın alabilecekler.

FIFA, satışa sunulacak bilet sayısını veya hangi maçlar için ayrılacağını belirtmedi, ancak miktarın sınırlı olması ve hızla tükenmesi bekleniyor.

Bilet satın almak için FIFA'nın resmi bilet portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin mevcut olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Tarih yaklaştıkça ve biletler tükendiğinde (ki bu muhtemeldir), taraftarlar StubHub gibi sitelerdeki ikincil pazara da başvurabilirler; burada taraftarlar arasında değişken fiyatlarla yeniden satış yapılacaktır.

2026 Dünya Kupası Arjantin maç biletleri nereden satın alınabilir?

Arjantin maçları için bilet almanın en temel ve en güvenilir yolu, tüm Dünya Kupası biletlerinin ilk olarak satışa sunulduğu resmi FIFA bilet portalıdır.

Taraftarlar, erken ön satış, rastgele çekilişler ve daha sonra rezervasyon önceliğine göre biletlerin satışa sunulması gibi çeşitli satış aşamalarına katılmak için FIFA kimliği almak üzere kayıt yaptırmalıdır.

İlk satışların yanı sıra, FIFA kendi resmi yeniden satış ve takas platformunu da yönetmektedir. Bu, halihazırda satılmış biletleri yeniden satmak veya satın almak isteyen taraftarlar için FIFA tarafından onaylanan tek platformdur.

Yeniden satış platformunda bulunan biletler, özellikle maçların yaklaşmasıyla birlikte genellikle sınırlı ve dağınık olmakla birlikte, ilk satış aşamaları dışında bilet satın almak için en güvenli seçenek olmaya devam etmektedir. Meksika'daki taraftarlar için, özel bir takas platformu (Mercado de Intercambio) aynı resmi garantiler kapsamında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmektedir.

FIFA tarafından belirlenen resmi satış dönemlerini kaçıranlar veya belirli tarihler ya da şehirler için bilete ihtiyaç duyanlar için, StubHub veya Ticombo gibi ikincil bilet satış siteleri de Dünya Kupası biletleri sunacaktır. Bu platformlar daha fazla esneklik sunar, ancak arz ve talep güçlerinin yönlendirdiği yeniden satış piyasaları nedeniyle genellikle çok daha yüksek fiyatlara sahiptir.

Üçüncü taraf pazarlarını kullanmayı düşünen taraftarlar dikkatli olmalıdır, çünkü resmi olmayan satıcılar, biletlerin orijinalliği, devredilebilirliği ve yüksek fiyatlar gibi riskler taşır. Alıcıya güçlü garantiler ve net iade politikaları sunan, itibarlı platformlara güvenmek önemlidir.

2026 Dünya Kupası biletleri Arjantin'de: Fiyatları ne kadar?

2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki Arjantin maçlarının biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, koltukların alt katında yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki üst ve alt katları içerir.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin dışında yer alır.

Kategori 4: En ucuz olanıdır ve diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, biletlerin satış aşamalarına göre değişiklik gösterebilir. Tahminler aşağıdaki gibidir:

Aşama Bilet Fiyat Aralığı Grup aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 dolar Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 dolar - 2.735 dolar Son 32 105 - 750 Son 16 170 $ - 980 $ Çeyrek final 275 dolar - 1.775 dolar Yarı final 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Arjantin'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na konuk biletleri nasıl alınır?

2026 Dünya Kupası'nın en iyi anlarını, özel biletler, yiyecek ve içecekler ile diğer olanakları içeren Arjantin maçları için hazırlanan eksiksiz konaklama paketleriyle yaşayabilirsiniz. Bu paketler, üç ev sahibi ülkede de mevcuttur.

Paketler şu şekilde sunulmaktadır:

Tek maç

Grup aşaması: Ev sahibi olmayan ülkelerden bir takımın herhangi bir maçı (Kanada, Meksika ve ABD hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük maçı: Herhangi bir maç

Ağırlama seçenekleri: Saha kenarı locası, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Suite

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Stadyum Serisi

Seçtiğiniz stadyumda tüm maçları izleyin.

Stadyuma göre 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha kenarı locası, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Suite

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı takip et

Yerine bakılmaksızın, takımının erken aşamalardaki tüm maçlarını izle.

Üç grup aşamasının tüm maçları ve 32'li turdan bir maç

Tüm maç günleri ve mekanlar geçerlidir

"Takımımı Takip Et" hizmeti şu anda ev sahibi ülkelerin takımları (Kanada, Meksika ve ABD) için mevcut değildir

Konaklama seçenekleri: FIFA Süiti

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Daha özel seçenekler arayan şirketler veya VIP gruplar için özel süitler ve "Platin Erişim" seçenekleri de mevcuttur.

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'den ne beklemeliyiz?

2024 Amerika Kupası sırasında, ABD'de düzenlenen turnuvada Lionel Messi ve takım arkadaşlarını izlemek için büyük kalabalıklar toplandı. 80.000'den fazla taraftar, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Arjantin ile Kanada arasındaki yarı final maçını izledi ve 65.000'den fazla taraftar, finalde Kolombiya'yı 1-0 yenerek Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda bir başka büyük kupayı kaldıran "Beyaz ve Gök Mavisi" takımını izledi.

MLS'de Inter Miami forması giyen Lionel Messi ve Rodrigo De Paul gibi yıldız oyuncuların varlığı, son yıllarda Kuzey Amerika'da düzenli olarak dostluk maçları oynamış olmalarının yanı sıra, bölgedeki Arjantin taraftar kitlesinin artmasına da katkıda bulundu.

2026 Dünya Kupası stadyumları hangileridir?

Haziran 2022'de, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak 16 şehir açıklandı (iki şehir Kanada'da, üç şehir Meksika'da ve on bir şehir ABD'de). Turnuvanın düzenleneceği bu şehirleri ve stadyumları aşağıda bulabilirsiniz: