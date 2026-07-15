Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İngiltere maçı öncesinde: “Tacizci korsanlarla yüzleşeceğiz” dedi

2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde ortalık karıştı. Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Victoria Villarruel, İngiltere’ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak İngilizleri “işgalciler” ve “tacizci korsanlar” olarak nitelendirdi; Maçtan birkaç saat önce Malvinas (Falkland) Adaları meselesini gündeme getirdi.

Atlanta Stadyumu, bugün Çarşamba akşamı, iki milli takımı bir araya getirecek merakla beklenen zirveye ev sahipliği yapacak. Arjantin ile İngiltere arasında, Buenos Aires'in "Malvinas" olarak adlandırdığı Falkland Adaları'nın egemenliği konusunda süregelen anlaşmazlık nedeniyle, bu karşılaşma yeşil sahayı aşan tarihi boyutlar taşıyor.

Villarruel, “X” platformundaki hesabından paylaştığı mesajda şunları söyledi: “Topraklarımızı gasp eden korsanlarla karşı karşıya geleceğiz. Bu sıradan bir maç değil ve ben diplomatik ya da duygusuz davranmayacağım; çünkü İngilizlerle karşılaşmak her zaman futboldan daha fazlasını ifade eder.”

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Bu Malvinas, Diego Maradona, Lionel Messi’nin son Dünya Kupası ve işgalcileri durdurma fırsatı. Haydi Arjantin, çünkü son nefesimize kadar bize ait olanı talep etmeye devam edeceğiz.”

Bu açıklamalar, iki ülke arasında Falkland Adaları konusunda devam eden ve 1982’de askeri bir çatışmaya dönüşen tarihi anlaşmazlığın gölgesinde geldi. Adaların sakinleri ise 2013 yılında yapılan referandumda ezici bir çoğunlukla Birleşik Krallık’a bağlı bir bölge olarak kalmayı tercih etmişti.

Scaloni, sporla siyaseti karıştırmayı reddediyor

Buna karşılık, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, maçı herhangi bir siyasi boyuttan uzak tutmaya özen gösterdi ve spor ile tarihi çatışmaları bir araya getirmenin “mantıksız” olacağını vurguladı.

Scaloni, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Bu bir futbol maçı ve o dönemde yaşananlara saygı duyduğum için bunu yıllar önce meydana gelen olaylarla karıştıramam.”

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Tarihimizde üzücü bir dönemdi ve bunu değiştirmek için yapabileceğimiz pek bir şey yok. Siyaseti futbolla karıştırmak delilik olur; elbette savaşı kınıyoruz.”

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “İnsanların tarihi ve yaşananları hatırlaması doğaldır, ancak bu iki konuyu birbirinden ayırmak gerekir. Evet, savaşta hayatlarını kaybeden Arjantinli vatandaşları hatırlıyoruz, ancak bunu bir futbol maçıyla karıştırmamalıyız.”

Arjantin teknik direktörü, açıklamalarının sonunda bugünün oyuncularının geçmişteki olaylarla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak şöyle dedi: “Bugünün oyuncularının on yıllar önce yaşananlarla ne ilgisi var? Bu konuları birbirinden ayrı tutmalıyız.”