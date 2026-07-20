Arjantin Cumhurbaşkanı, Dünya Kupası'nı kaybetmelerine rağmen Messi ve takım arkadaşlarını şaşırttı!

Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya’ya 0-1 yenildikten sonra ülkeye döndüğünde taraftarlarla kutlama yapmaya karar vereceği gün ulusal tatil ilan edeceğini duyurdu. Bu adım, takımın finale yükselmesiyle elde ettiği başarıya devletin takdirini yansıtıyor.

Milli, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Arjantin milli takımının elde ettiği başarıya ilişkin kutlamalarla ilgili endişeler göz önünde bulundurularak, kamuoyuna şunu bildirmek isterim: Oyuncuların ve teknik ekibin kutlama günü konusunda vereceği karara bağlı olarak, o gün ulusal tatil ilan edilecektir.” Milli, sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncularımıza çok teşekkür ederiz, sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız, Arjantin her zaman zirvede kalacak."

Bu duyuru, teknik direktör Lionel Scaloni liderliğindeki takımın bugün Pazartesi öğleden sonra Arjantin’e dönmeye hazırlandığı sırada geldi. Takımın yerel saatle yaklaşık saat 17.00’de varması bekleniyor; ancak taraftarlarla yapılacak kutlamaların ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Arjantin Futbol Federasyonu resmi bir açıklamada, bazı oyuncuların kulüplerine katılmak veya dinlenme dönemine başlamak üzere ABD’den doğrudan farklı destinasyonlara gideceğini, oyuncular, teknik ekip ve diğer personelden oluşan heyetin bir kısmı ise ülkeye dönecek. Takımın inişten sonra nereye gideceği veya taraftarlarla kutlama yapmayı planlayıp planlamadıkları ise belirtilmedi.

Mili, finalden birkaç gün önce, takımın dünya şampiyonluğunu kazanması halinde başkanlık balkonundan kutlama yapabilmesi için Arjantin hükümetinin merkezi olan Casa Rosada’yı teklif etmişti. Ayrıca, Karina Mili başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Askeri Ev’in kutlamaları kolaylaştırmak için çalıştığını, Güvenlik Bakanlığı ve federal güçlerin ise heyetin dönüşü için özel bir plan hazırlamaya başladığını belirtti.

Bu hazırlıklar kapsamında Arjantin Futbol Federasyonu, geçen Cumartesi günü milli takımın dönüşüne öncelik vermek amacıyla, Pazartesi ve Salı günleri için planlanan tüm maçların askıya alındığını duyurdu.

Geçen Pazar günü, Ferran Torres’in uzatmalarda attığı golle İspanya’nın şampiyon olduğu maçın ardından, ülke genelinde on binlerce Arjantinli sokaklara dökülerek, finale yükselip ikinci kez şampiyonluğa yaklaşan takıma destek ve minnettarlıklarını dile getirdi.

Arjantin Cumhurbaşkanı, milli takım kaptanı Lionel Messi’ye ülkeye “muazzam sevinçler” yaşattığı için şükranlarını dile getirerek, Radio Mitre’ye verdiği röportajda şunları söyledi: "Belirli bir spor dalında 20 yıldan fazla süreyle en üst seviyede yer alan bir kişi hayranlık uyandırır; üstelik tüm Arjantinlilere ve iyi futbolu seven herkese büyük bir mutluluk yaşattı."

Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni'yi de “olağanüstü bir kişi” ve “istisnai bir lider” olarak nitelendiren Melli, Scaloni'nin “kalbinin sesini dinleyerek hayatta istediği mutluluğu ve tüm başarıları elde etmesini” dilediğini belirtti. Arjantinli teknik direktör, milli takımdaki görevine son verme olasılığının kapısını açık bırakmış ve geleceği hakkında “karar vermek için biraz zamana” ihtiyacı olduğunu belirterek Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia ile görüşeceğini belirtmişti.

Arjantin Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, “2026 Dünya Kupası boyunca takıma eşlik eden her Arjantinliye derin şükranlarını” dile getirerek, “Bu yolculuk boyunca bize gösterilen sevgi, bayraklar, mesajlar, konvoylar, kucaklaşmalar ve koşulsuz destek, milli takımın tüm Arjantinlilerin mirası olduğunu bir kez daha kanıtladı” dedi.