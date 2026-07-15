Arjantin, çılgın bir son dakikada İngiltere’yi mağlup etti ve yeniden Dünya Kupası finaline yükseldi

Arjantin, Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Atlanta’da oynanan gergin bir yarı final maçında, Thomas Tuchel’in takımı 1-0 öne geçtikten sonra İngiltere’yi 1-2 mağlup etti. Böylece, son Dünya Kupası şampiyonu Pazar günü dünya şampiyonluğunu uzatabilir.

Maçın başlangıcı, Lionel Messi'nin de dahil olduğu birkaç küçük itişmeyle hemen yoğun bir havaya büründü. Ayrıca, her iki ülkenin taraftarları da Atlanta'da seslerini açıkça duyurdu. Dünya Kupası finaline çıkmak için verilen son derece çekişmeli bir mücadele.

Her iki takım da ataklar kurmaya çalıştı, ancak ilk su molasına kadar net fırsatlar ortaya çıkmadı. Moladan sonra Jude Bellingham oyuna daha fazla dahil oldu ve John Stones bir serbest vuruştan kafayla topu dışarı attı. Diğer tarafta ise Enzo Fernández'in şutu az farkla üstten dışarı çıktı; bu durum Jordan Pickford'u rahatlattı. Gerilim dolu yarı finalin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçın yeniden başlamasından kısa bir süre sonra Pickford, Julián Álvarez’in gol atmasını engelledi. Skoru açan taraf İngiltere oldu. Morgan Rogers sağ kanattan mükemmel bir orta yaptı, ardından içeriye doğru çekilen Anthony Gordon yakın mesafeden golü attı. Arjantin hızla beraberliği yakalamak üzereydi, ancak Giuliano Simeone’yi tam zamanında durduran Djed Spence oldu. Kısa süre sonra Fernández’in şutu üstten dışarı çıktı. İkinci devre arasına az kala, Messi’nin ölçülü ortasının ardından Pickford, kafa vuran Nicolás González’i muhteşem bir şekilde gol yapmaktan alıkoydu.

Arjantin baskısını sürdürdü ve Alexis Mac Allister’ın kafası direkten dönünce hayal kırıklığına uğradı. González kafayla şutunu dışarı attı, ancak bu pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi. Zaman akıp gidiyordu ve İngiltere, dar farkı korumak için elinden geleni yapmak zorundaydı. Messi ve arkadaşları maçın son dakikalarında ısrarla gol arayışına girdi.

1-1'lik skor 85. dakikada geldi: Fernández topu kontrol etti ve uzak mesafeden attığı şutla Pickford'u alt etti. Bu gol, Arjantinliler için baskıyı artırma ve hatta skoru 1-2'ye getirme sinyali oldu. Lautaro Martínez, iki İngiliz oyuncunun arasında ikinci direkte boş pozisyonda kaldı ve yakın mesafeden kafayla golü attı. Böylece Arjantin, bir kez daha Dünya Kupası finaline yükseldi.