Arjantin - Cezayir maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Arrowhead'deki GEHA Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası'nda dünya şampiyonluğu yarışı devam ederken, dünya şampiyonu Arjantin 16 Haziran'da Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nun GEHA Field sahasında Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

Bu grup aşaması karşılaşmasında Arjantin, turnuvanın favorisi konumunu sağlamlaştırmak ve şampiyonluğunu korumak için mücadele ederken, Cezayir ise "Çöl Savaşçıları" ruhunu kullanarak dünyanın en iyi takımı karşısında tarihi bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Turnuvaya 40 günden az bir süre kala, Kansas City'deki atmosfer şimdiden doruk noktasına ulaşıyor.

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin - Cezayir maçı ne zaman?

Maç 16 Haziran 2026 Salı günü oynanacak. Amerika'nın Ortabatı'nın kalbinde yer alan ve dünyanın en gürültülü stadyumlarından biri olarak bilinen Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu, J Grubu'ndaki bu karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Arjantin Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Bilet Haziran 2026 Arjantin - Ürdün Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet 16 Haziran 2026 Arjantin - Cezayir Arrowhead'deki GEHA Field Bilet 21 Haziran 2026 Arjantin - Avusturya AT&T Stadyumu, Arlington Bilet

Cezayir Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler Haziran 2026 Ürdün - Cezayir Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet 16 Haziran 2026 Arjantin - Cezayir Arrowhead'deki GEHA Field Bilet Haziran 2026 Cezayir - Avusturya Arrowhead'deki GEHA Field Bilet

Arjantin - Cezayir Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Mayıs 2026 itibarıyla, resmi bilet satış süreci en yoğun aşamasına girmiştir. Büyük çekilişler ve ön satış dönemleri çoktan sona ermiştir ve şu anda Son Dakika Satış Aşamasındayız.

İşte bu yüksek talep gören maçın bilet satışlarının mevcut durumu:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama, resmi FIFA portalı üzerinden "ilk gelen, ilk alır" esasına göre gerçekleştirilmektedir. Ancak Lionel Messi 'nin katılımı ve Arjantin'in dünya çapındaki hayran kitlesi nedeniyle, bu biletler genellikle stok yenilendiği anda saniyeler içinde tükenmektedir.

Bu aşama, resmi FIFA portalı üzerinden "ilk gelen, ilk alır" esasına göre gerçekleştirilmektedir. Ancak 'nin katılımı ve Arjantin'in dünya çapındaki hayran kitlesi nedeniyle, bu biletler genellikle stok yenilendiği anda saniyeler içinde tükenmektedir. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, tek yetkili nominal değer platformudur. Artık maça katılamayacak olan taraftarlar biletlerini burada listeler. Sabırlı olup sık sık kontrol ederseniz, orijinal fiyattan Kategori 3 veya 4 koltuk bulabilirsiniz.

Bu, tek yetkili nominal değer platformudur. Artık maça katılamayacak olan taraftarlar biletlerini burada listeler. Sabırlı olup sık sık kontrol ederseniz, orijinal fiyattan Kategori 3 veya 4 koltuk bulabilirsiniz. İkincil Piyasalar: Çoğu taraftar için StubHub gibi siteler, koltuk garantisi almanın başlıca yolu haline gelmiştir. Mayıs ayı başı itibarıyla, ikincil piyasa stoğu, yurt dışından seyahat eden veya resmi satışları kaçıran taraftarlar için en güvenilir kaynak olmaya devam etmektedir. Arjantin Premium'u nedeniyle fiyatların nominal değerden daha yüksek olmasını bekleyin.

Arjantin - Cezayir Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için dinamik ve değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması maçları için orijinal nominal fiyatların 60 dolardan başlaması planlanırken, Mayıs 2026'daki açık piyasadaki gerçek durum oldukça farklıdır.

Şu anda, Arjantin-Cezayir maçı için ikincil piyasada bulunan en ucuz biletlerin fiyatları 970 ila 1.250 dolar arasında seyrediyor. Alt tribün premium koltukların (Kategori 1) fiyatları bilet başına 1.700 doları aşabilir.

Kategori Mevcut Piyasa Aralığı (Tahmini) Not Kategori 1 1.650 - 3.400 En iyi yan görüş açısı, alt/orta katlar Kategori 2 1.400 $ - 1.600 Köşeler ve üst-orta katlar Kategori 3 970 $ - 1.300 Üst kat ve kale arkası Kategori 4 Tükendi / Sınırlı Öncelikle ev sahibi ülke sakinleri için ayrılmıştır

Arjantin - Cezayir maçından ne beklemeli?

Arjantin, mükemmelliğin simgesi olarak sahaya çıkacak ve bazı efsanevi isimlerin veda maçına sahne olurken, Gianluca Prestianni gibi yıldızları da tanıtacak - ancak taraftarlar, Prestianni'nin şu anda açılış maçları için FIFA'dan ceza aldığını unutmamalı.

Cezayir ise teknik yetenekleri ve geniş bir taraftar kitlesiyle turnuvaya katılıyor. Büyük rakiplere karşı daha iyi oynadıklarıyla tanınan Cezayir'in maçı, Kansas City'de Albiceleste'nin gök mavisi ve beyazı ile Fennec Foxes'ın canlı yeşili arasında bölünmüş bir atmosferde geçecek gibi görünüyor.

Kansas City, genel olarak Amerika'nın futbol başkenti olarak kabul ediliyor. Arrowhead Stadyumu, bu turnuva için sahayı genişletmek amacıyla özel olarak yenileniyor, ancak seyircileri maçın tam ortasında tutan dik tribün düzeni korunuyor.

Maçı izleyecekseniz erken gelin. Kansas City, maç öncesi partileriyle dünyaca ünlüdür ve Truman Sports Complex'teki Dünya Kupası taraftar alanlarının ülkedeki en iyilerinden olması bekleniyor.