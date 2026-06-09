Dünya şampiyonu Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda küresel zafer yolunda ilerlerken, 16 Haziran'da Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nun GEHA Field sahasında Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

Bu grup aşaması karşılaşmasında Arjantin, turnuvanın favorisi konumunu sağlamlaştırmak ve şampiyonluğunu korumak için mücadele ederken, Cezayir ise "Çöl Savaşçıları" ruhunu kullanarak dünyanın en iyi takımı karşısında tarihi bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

GOAL, Arjantin - Cezayir maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve güncel piyasa fiyatları dahil olmak üzere biletler hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Arjantin - Cezayir maçı ne zaman?

Maç 16 Haziran 2026 Salı günü oynanacak. Amerika'nın Ortabatı'nın kalbinde. Dünyanın en gürültülü stadyumlarından biri olarak bilinen Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu, J Grubu'ndaki bu karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Tarih Maç (yerel başlama saati) Yer Bilet 16 Haziran 2026 Arjantin - Cezayir (20:00 CDT) Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field, Kansas Bilet

Arjantin Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Bilet Haziran 2026 Arjantin - Ürdün Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet 16 Haziran 2026 Arjantin - Cezayir Arrowhead'deki GEHA Field Bilet 21 Haziran 2026 Arjantin - Avusturya AT&T Stadyumu, Arlington Bilet

Cezayir Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler Haziran 2026 Ürdün - Cezayir Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet 16 Haziran 2026 Arjantin - Cezayir Arrowhead'deki GEHA Field Bilet Haziran 2026 Cezayir - Avusturya Arrowhead'deki GEHA Field Bilet

Arjantin - Cezayir biletleri nasıl satın alınır

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır. İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Arjantin - Cezayir Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için dinamik ve değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması maçları için orijinal nominal değerlerin 60 dolardan başlaması planlanırken, Mayıs 2026'daki açık piyasadaki gerçek durum oldukça farklıdır.

Şu anda, Arjantin - Cezayir maçı için ikincil piyasalarda bulunan en ucuz biletler 970 ila 1.250 dolar arasında değişmektedir. Premium alt tribün koltukları (Kategori 1) için fiyatlar bilet başına 1.700 doları aşabilir.

Kategori Mevcut Pazar Aralığı (Tahmini) Notlar Kategori 1 1.650 $ - 3.400 En iyi yan saha manzarası, alt/orta katlar Kategori 2 1.400 $ - 1.600 Köşeler ve üst-orta katlar Kategori 3 970 $ - 1.300 Üst kat ve kale arkası Kategori 4 Tükendi / Sınırlı Öncelikle ev sahibi ülke sakinleri için ayrılmıştır

Arjantin - Cezayir maçından ne beklemeli?

Arjantin, mükemmelliğin simgesi olarak sahaya çıkacak ve muhtemelen bazı efsanevi isimlerin veda maçı olacak.

Cezayir ise teknik yetenekleri ve geniş bir taraftar kitlesiyle turnuvaya katılıyor. Büyük rakiplere karşı daha iyi oynadıklarıyla tanınan Cezayir'in maçı, Kansas City'de Albiceleste'nin gök mavisi ve beyazı ile Fennec Foxes'ın canlı yeşili arasında bölünmüş bir atmosferde geçecek gibi görünüyor.

Kansas City, genel olarak Amerika'nın futbol başkenti olarak kabul ediliyor. Arrowhead Stadyumu, bu turnuva için sahayı genişletmek amacıyla özel olarak yenileniyor, ancak seyircileri maçın tam ortasında tutan dik tribün düzeni korunuyor.

Maçı izleyecekseniz erken gelin. Kansas City, maç öncesi partileriyle dünyaca ünlüdür ve Truman Sports Complex'teki Dünya Kupası taraftar alanlarının ülkedeki en iyilerinden olması bekleniyor.