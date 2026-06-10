Dünya Kupası - Grp. J Kansas City Stadium

Arjantin - Cezayir maçı 16 Haziran 2026 tarihinde saat 21:00 EST'de (17 Haziran saat 01:00 GMT) başlayacak.

Arjantin - Cezayir: Messi, Mahrez ile karşı karşıya

Lionel Messi, 2026 turnuvasında son şampiyon Arjantin'in kaptanı olarak altıncı Dünya Kupası'nda forma giyecek. Açılış gününde karşısına Riyad Mahrez'in Cezayir'i çıkacak. Kansas City'deki bu karşılaşmadan ne bekleyebiliriz?

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Arjantin'in teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

2022'de La Albiceleste'yi Dünya Kupası zaferine taşıyan Lionel Scaloni, 1938'de İtalya ile bu muazzam başarıyı elde eden Vittorio Pozzo'dan bu yana, turnuvayı arka arkaya kazanan ilk teknik direktör olmayı hedefliyor.

26 maçla Messi, Dünya Kupası'nda en fazla maça çıkan oyuncu rekorunu elinde tutuyor ve Portekizli forvet Cristiano Ronaldo (41) ile birlikte futbolun en büyük turnuvasında altıncı kez forma giyen tek erkek oyuncular olacak. Kadroda Liverpool orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, Chelsea orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, Aston Villa kalecisi Emi Martinez, Spurs savunma oyuncusu Cristian Romero ve Man United savunma oyuncusu Lisandro Martinez'in seçilmesiyle güçlü bir İngiliz havası hakim. Forvette, şampiyonlar, şu anda sevgili Arjantin milli takımında 198 maça çıkan Messi'nin önünde Julian Alvarez ve Inter'den Lautaro Martinez ile ölümcül bir ateş gücüne sahip.

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Cezayir'in teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

35 yaşındaki tecrübeli Riyad Mahrez, eski Leicester City ve Manchester City oyuncusu, şu anda Suudi takımı Al Ahli'de forma giyiyor.

Eski Tottenham orta saha oyun kurucusu Nabil Bentaleb, yedi aylık bir aradan sonra teknik direktör Vladimir Petkovic tarafından kadroya geri çağrıldı. Ayrıca eski Lyon oyuncusu Houssem Aouar ve Fransa doğumlu Marsilya yıldızı Amine Gouiri de kadroda yer alıyor.

Bosnalı teknik direktör Petkovic'in son dönemdeki deneyimleri arasında Lazio, İsviçre Milli Takımı ve Bordeaux'da görev yapması yer alıyor.

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Arjantin'in 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marsilya), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Defans: Leonardo Balerdi (Marsilya), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsilya), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Orta saha oyuncuları: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Forvetler: Julian Alvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milan).

Arjantin'in Dünya Kupası'na Giden Yolu

2022'de turnuvayı kazandığından bu yana şampiyonun eleme kampanyasının ve kimlik değişiminin en önemli özelliği, daha akıcı bir sistem oluşturmak için orta saha oyuncuları Alexis Mac Allister, Enzo Fernández ve Rodrigo de Paul'un yer değiştirmesiydi. Arjantin, 18 CONMEBOL eleme maçında sadece 10 gol yedi ve bu da, zorlu olarak bilinen bu aşamada zirveye çıkmasına yardımcı oldu. Bu başarı büyük ölçüde kaleci Emi 'Dibu' Martinez'in istikrarlı performansına borçluydu.





Cezayir'in 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Defans oyuncuları: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Orta saha oyuncuları: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Forvetler: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsilya), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

Cezayir'in Dünya Kupası'na Giden Yolu

Son iki turnuvayı kaçırmanın üzüntüsünü yaşayan Çöl Tilkileri, eleme grubunu domine ederek Kuzey Amerika'ya gitme biletini aldı ve 2014'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Takımın en önemli özelliği hücum futboluydu. Cezayir, elemelerde 10 gol atan forvet Mohamed Amoura'nın olağanüstü performansı sayesinde maç başına ortalama 2,4 gol attı.

Takım haberleri ve kadrolar

Arjantin'in teknik direktörü Lionel Scaloni'dir, ancak Albiceleste için şu anda doğrulanmış bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamakta ve muhtemel ilk 11 kadrosu da açıklanmamıştır. Kadro durumu netleştikçe, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Cezayir, teknik direktör Vladimir Petkovic yönetiminde maça çıkacak. Çöl Savaşçıları için de şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmedi. Tahmini ilk 11 henüz açıklanmadı. J Grubu'nun açılış maçı öncesinde yeni takım haberleri geldikçe güncellenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Arjantin, son beş maçını tek bir mağlubiyet bile almadan kazanarak olağanüstü bir formda Kansas City'ye geliyor. En son 7 Haziran'da Honduras'ı 2-0 mağlup ettikleri dostluk maçı oynadılar; bu maçtan önce ise Mart ayında Zambiya'yı 5-0'lık ezici bir skorla yenmişlerdi. Bu beş maçta La Albiceleste 15 gol atıp sadece bir gol yedi, bu da hem hücum gücünü hem de savunma sağlamlığını ortaya koydu. Son üç maçında üst üste dört kez kalesini gole kapatması her şeyi anlatıyor.

Cezayir'in son dönemdeki formu daha karışık olsa da, dikkat çeken bir sonuç içeriyor. En etkileyici performanslarını 3 Haziran'da Hollanda'yı 1-0 yendikleri dostluk maçında sergilediler; bu sonuç, turnuva öncesinde gerçek bir özgüven sinyali veriyor. Ayrıca Mart ayında Guatemala'yı 7-0 gibi ezici bir skorla mağlup ettiler. Ancak, Ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'ya 2-0 yenilmeleri, Cezayir'in yüksek tempolu rakipler karşısında savunmasız kalabileceğini hatırlatıyor. Son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldılar.

Karşılaşma Geçmişi

ARG Son maç ALG 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Arjantin 4 - 3 Cezayir 4 Gol sayısı 3 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Bu iki ülke arasındaki kafa kafaya rekabet geçmişi oldukça sınırlı. Kayıtlara geçen tek karşılaşma, 5 Haziran 2007'de oynanan bir dostluk maçında gerçekleşti ve Arjantin, gollü geçen mücadelede Cezayir'i 4-3 mağlup etti. Bu tek karşılaşma, tahmin açısından sınırlı bir değer sunuyor, ancak Cezayir'in Albiceleste'ye karşı gol atabileceğini doğruluyor. Salı günkü J Grubu maçı, bu iki ülke arasındaki ikinci resmi veya dostluk maçı olacak.

Puan Durumu

J Grubu'nda Cezayir şu anda lider konumda, Arjantin ise ilk maçına girerken ikinci sırada yer alıyor.