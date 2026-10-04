Burkina Faso Milli Takımı, Arjantin karşısında "Monumental" stadında oynanacak hazırlık maçı için lojistik açıdan birçok karmaşayla dolu bir yolculuk geçirdi. FIFA onaylı maç organizatörü ve bu maçın düzenleyicisi Jairo Patón, sessizliğini bozarak Afrikalı milli takımın Buenos Aires'e doğaçlama bir şekilde ulaşmasının nedenlerini açıkladı.

Sıkıntılar, geçtiğimiz 30 Eylül'de, Afrikalı milli takımın kafilesinin Fas'ın Kazablanka kentindeki uçuşunun teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmesiyle başladı.

"Eurodata Sport" şirketinin icra kurulu başkanı Patón'un, Arjantin Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan açıklamada belirttiğine göre, havayolu şirketi kafile uçağa binmeye tamamen hazır durumdayken arızayı bildirdi ve uçuşun gerçekleştirilememesini mücbir sebebe dayandırdı.

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A Milli Takımın yıldızları çekiliyor

Arjantin'e gidecek yedek uçağın temin edilmesindeki büyük gecikme, Burkina Faso A Milli Takımı oyuncuları arasında ciddi bir hoşnutsuzluğa yol açtı. Oyunculardan bir kısmı "birikmiş yorgunluk ve bitkinlik" gerekçesiyle seyahat etmeyi reddettiklerini bildirdi; çünkü Atlas Okyanusu'nu geçip ardından neredeyse hiç dinlenmeden maça çıkmaya karşı çıkıyorlardı.

Takımın yıldızlarını ikna etmek için toplantılar düzenleyen hükümet ve Burkina Faso Futbol Federasyonu temsilcilerinden bir kısmının ısrarlarına rağmen oyuncular tutumlarında kararlı kaldı ve mevcut sorunlar listesine yeni bir sorun daha eklendi. Bu durum karşısında, çoğunluğunu 23 yaş altı milli takım oyuncularının oluşturduğu, neredeyse sıfırdan yeni bir kadro oluşturulmasına karar verildi.

Kadronun yeniden oluşturulması, yeni çağrılan oyuncuların, günler süren belirsizliğin ardından kendilerini Arjantin'e götürecek uçağa binmeleri için Burkina Faso'dan Fas'a aceleyle nakledilmesini zorunlu kıldı.

Ayrıca Arjantin Futbol Federasyonu ile Arjantin hükümeti, yeni kafilenin vizelerini rekor bir sürede çıkarmak zorunda kaldı. Patón bunu en büyük zorluklardan biri olarak nitelendirerek şunları söyledi: İspanyol "Cope" kanalının aktardığına göre, "Milli takımlarla çalıştığım 18 yıl boyunca pek çok olumsuz durumla karşılaştım."

Arjantin'de şimşek hızında bir konaklama

Sonunda, Burkina Faso kafilesinin yaşadığı bu zorlu yolculuğun ardından oyuncular, yaklaşık 12 saat süren bir uçuşun sonunda uçaklarının inişinden sadece 5 saati biraz aşkın bir süre sonra maça çıktı.

Arjantin'in 7-0'lık büyük galibiyetinin ardından, sanki bu yetmezmiş gibi, kafilenin Greenwich saatiyle bugün, pazar öğlen vakti Afrika'ya dönmesine karar verildi.







