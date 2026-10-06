Arjantin - Benin: Maç detayları

Hazırlık Maçları - Hafta 1 6 Eki 2026 - 19:00

Arjantin ile Benin, 7 Ekim 2026 tarihinde saat 01.00 SAST'ta (6 Ekim 2026 saat 16.00 ART / 20.00 BST / 15.00 EST) karşı karşıya gelecek.

2026 Dünya Kupası finalistleri Çitalar'ı ağırlıyor

Arjantin, sonbahardaki uluslararası gösteri maçında Batı Afrika temsilcisi Benin'i ağırlamak üzere Estadio Mâs Monumental'e dönüyor. Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselmesinin ardından ve başarılı bir milli maç penceresi sonrasında taktiksel gelişimini sürdürürken, Lionel Scaloni'nin ekibi ev sahibi taraftarlara bir baskın performans daha izletmeyi hedefliyor. Gernot Rohr yönetimindeki Benin için ise Güney Amerika'ya gidip uluslararası futbolun elit güçlerinden biriyle karşılaşmak, disiplin ve savunma direnci açısından paha biçilmez bir sınav niteliği taşıyor.

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Arjantin'in ekim ayı ustalık gösterisi: Mükemmel başlangıcı yedi gol taçlandırdı

Arjantin, üst üste sergilediği baskın performansların ardından çarşamba sabahına büyük bir özgüvenle giriyor. 1 Ekim'de Bolivya'yı 4-0 mağlup eden Scaloni'nin takımı, 4 Ekim'de de Burkina Faso karşısında 7-0'lık müthiş bir galibiyet aldı. Lautaro Martínez perdeyi açarken, genç yetenekler Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono ve Giuliano Simeone de ağları havalandırdı. Hücumda bitmek bilmeyen rotasyon ve ön alan baskısıyla dikkat çeken ev sahibi ekip, çarşamba günkü maça ezici bir ivmeyle çıkıyor.

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Çitalar'ın dirençli formu: AFCON elemelerinde kritik zafer

Benin, 29 Eylül'de 2027 Afrika Uluslar Kupası F Grubu eleme maçında Moritanya'yı sahasında 2-1 yenmesinin verdiği moralle Arjantin'e gidiyor. Gernot Rohr'un takımı, sağlam yapısı ve etkili bitiriciliğiyle üç puanın tamamını aldı. Deplasmanda dünya çapında bir rakibe karşı oynamak, Benin'in duran toplarla tehdit yaratıp merkezdeki alanları kapatmaya çalışacağı bu mücadelede Marcel Dandjinou, Steve Mounié ve Jodel Dossou gibi kilit isimlerden en üst düzey konsantrasyon gerektirecek.

Estadio Mâs Monumental'de dev kapışma

Arjantin'in Alexis Mac Allister, Enzo Fernández ve genç oyun kurucu Franco Mastantuono'nun yön verdiği yaratıcı gücü, topa sahip olup Benin'in beklerini yalnız bırakmaya çalışacak. Benin ise bu sırada baskıyı karşılamak için disiplinli bir alçak-orta blok kullanacak ve Andreas Hountondji üzerinden geliştireceği hızlı kanat çıkışlarıyla Arjantin'in önde kurduğu savunma hattını yakalamayı hedefleyecek. Yerel taraftarların yıldızlarını kutlamaya hazırlandığı ortamda, çarşamba günkü karşılaşma Buenos Aires'te heyecan verici bir gösteri vadediyor.

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Bir dönemin sonu: Messi, Arjantin Milli Takımı'ndan ayrılıyor

Ağustos sonlarında, Arjantin'i bir Dünya Kupası finaline daha taşıdıktan kısa süre sonra milli takım kariyerini noktalama kararı almasının ardından Lionel Messi, efsanevi 21 yıllık yolculuğunu tamamlamak için sahaya çıkıyor. Batı Afrika ekibi karşısında 85.000 ev sahibi taraftarın önüne çıkacak olan Messi, tarihi 208. milli maçına ulaşacak ve 125 gol, 68 asist ile 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2021 ile 2024'te arka arkaya gelen Copa América şampiyonluklarının öne çıktığı, rekorlarla dolu kariyerini taçlandıracak. Buenos Aires'te Dünya Kupası kazanan takım arkadaşlarıyla çevrili olan sembol isim kaptan, mavi-beyazlı formaya duygusal bir veda ederken, ülkesinin futbol tarihinin en büyük oyuncusu olarak bir miras bırakıyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Arjantin: Martinez; Giay, Otamendi, Romero, Medina; De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Paz; Messi, Alvarez

Benin: Djandjinou; Azongnitode, Roche, Tijani, Ourou; Hassane, D'Almeida; Aloko, Olaitan, Ourorou; Tosin

Takım haberleri ve kadrolar

Arjantin'de Benin ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde doğrulanmış bir takım haberi bulunmuyor. Muhtemel ilk 11, sakatlıklar ve cezalarla ilgili güncellemeler başlama vuruşuna yakın eklenecek.

Benin kadrosuna ilişkin detaylar, sakatlık veya ceza durumları da dahil olmak üzere, bu aşamada doğrulanmış değil. Yeni bilgiler geldikçe paylaşılacak.

Form durumu

Arjantin son derece formda geliyor; son beş maçının dördünü kazandı, birini kaybetti. Son karşılaşmasında Burkina Faso'yu 7-0'la geçti, bir önceki hazırlık maçında da Bolivya'yı 4-0 mağlup etti. Yalnızca bu iki hazırlık maçında bile kalesini gole kapatırken 11 gol attı. Bu serideki tek yenilgisi Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı 1-0 oldu, ancak aynı turnuva sürecinde İngiltere'yi 2-1, İsviçre'yi de 3-1 yendi.

Benin'in son dönemdeki performansı daha dalgalı; son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Moritanya'yı 2-1 mağlup etti ve Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Burkina Faso ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki en ağır sonucu ise yılın başlarında oynanan bir hazırlık maçında Togo karşısında aldığı 5-1'lik yenilgi oldu.

İkili rekabet geçmişi

Arjantin ile Benin arasında son karşılaşmalara ait bir ikili rekabet verisi bulunmuyor. Bu nedenle bu maç, başlama vuruşu öncesinde başvurulabilecek sınırlı bir tarihsel arka plana sahip.