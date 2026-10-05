Arjantin - Benin hazırlık maçı ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Arjantin - Benin: Maç detayları

Hazırlık Maçları - Hafta 1 6 Eki 2026 - 19:00

Arjantin ile Benin, 7 Ekim 2026'da saat 01.00 SAST'ta başlayacak (6 Ekim 2026 saat 16.00 ART / 20.00 BST / 15.00 EST).

2026 Dünya Kupası finalistleri Çitalar'ı ağırlıyor

Arjantin, sonbahardaki bu uluslararası özel maçta Batı Afrika ekibi Benin'i ağırlamak için Estadio Mâs Monumental'e dönüyor. Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda finale çıkmasının ardından ve güçlü geçen bir milli maç döneminin sonrasında taktiksel gelişimini sürdürürken, Lionel Scaloni'nin ekibi iç saha taraftarına bir baskın performans daha sunmayı hedefliyor. Gernot Rohr yönetimindeki Benin için ise Güney Amerika'ya gidip uluslararası futbolun elit güçlerinden biriyle karşılaşmak, disiplin ve savunma direnci açısından son derece değerli bir sınav niteliği taşıyor.

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Arjantin'in ekim ustalığı: Yedi golle mükemmel başlangıç

Arjantin, art arda ortaya koyduğu baskın performansların ardından çarşamba sabahına büyük bir özgüvenle giriyor. 1 Ekim'de Bolivya'yı 4-0 yenmesinin ardından Scaloni'nin takımı, 4 Ekim'de Burkina Faso karşısında 7-0'lık çarpıcı bir galibiyet aldı. Skoru Lautaro Martínez açtı; genç yetenekler Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono ve Giuliano Simeone de fileleri havalandırdı. Hücumdaki bitmek bilmeyen rotasyonunu ve ön alan baskısını sergileyen ev sahibi ekip, çarşamba günkü maça çok yüksek bir ivmeyle çıkıyor.

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Çitalar'ın dirençli formu: Afrika Uluslar Kupası elemelerinde zafer

Benin, 29 Eylül'de 2027 Afrika Uluslar Kupası F Grubu eleme maçında Moritanya karşısında sahasında aldığı kritik 2-1'lik galibiyetin verdiği moralle Arjantin'e gidiyor. Gernot Rohr'un takımı, güçlü yapısı ve etkili bitiriciliğiyle üç puanın tamamını aldı. Deplasmanda dünya çapında bir rakibe karşı oynamak, Benin'in merkezdeki alanları kapatıp duran toplarla tehdit yaratmayı hedeflediği bu maçta kilit isimler Marcel Dandjinou, Steve Mounié ve Jodel Dossou'dan maksimum konsantrasyon gerektirecek.

Estadio Mâs Monumental'de dev randevu

Alexis Mac Allister, Enzo Fernández ve genç oyun kurucu Franco Mastantuono'nun yön verdiği Arjantin'in yaratıcı motoru, topa sahip olmayı kontrol altına alıp Benin'in beklerini bire birde bırakmaya çalışacak. Benin ise bu sırada baskıyı karşılamak için disiplinli bir alçak-orta blok kullanacak ve Andreas Hountondji üzerinden hızlı kanat çıkışlarıyla Arjantin'in önde kurduğu savunma hattını yakalamaya çalışacak. Yerel taraftarların yıldızlarını kutlamaya hazırlandığı ortamda, çarşamba günkü karşılaşma Buenos Aires'te heyecan verici bir gösteri vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Benin ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde Arjantin cephesinde doğrulanmış bir takım haberi bulunmuyor. Muhtemel ilk 11, sakatlıklar ve cezalarla ilgili güncellemeler, maçın başlangıcına yakın eklenecek.

Benin'in kadro detayları, olası sakatlık ya da ceza durumları da dahil olmak üzere, şu aşamada doğrulanmış değil. Yeni bilgiler geldikçe paylaşılacak.

Form durumu

Arjantin son derece etkileyici bir formla geliyor; son beş maçının dördünü kazandı, birini kaybetti. Son karşılaşmasında Burkina Faso'yu 7-0 gibi farklı bir skorla geçti; bir önceki hazırlık maçında da Bolivya'yı 4-0 mağlup etti. Yalnızca bu iki hazırlık maçında rakibine gol izni vermeden 11 gol attı. Bu serideki tek yenilgisi Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı 1-0 oldu, ancak aynı turnuva döneminde İngiltere'yi 2-1 ve İsviçre'yi 3-1 yenmeyi de başardı.

Benin'in son dönemdeki karnesi daha dalgalı; son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Moritanya'yı 2-1 yendi ve Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Burkina Faso ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki en ağır sonucu ise yılın başlarında bir hazırlık maçında Togo'ya 5-1 kaybetmesi oldu.

İkili rekabet geçmişi

Arjantin ile Benin arasında yakın dönem maçlara ilişkin ikili rekabet verisi bulunmuyor. Bu nedenle bu karşılaşma, başlama vuruşu öncesinde başvurulabilecek sınırlı bir tarihsel bağlama sahip.