Arjantin - Avusturya maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, AT&T Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası'ndaki Cezayir ile oynayacakları açılış maçının ardından, son şampiyon Arjantin, 22 Haziran'da Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Bu maç her iki takım için de çok önemli olabilir. İlk grup maçlarının sonuçlarına bağlı olarak, ya ivmelerini koruyup tur atlamayı garantilemek ya da yavaş bir başlangıcın ardından toparlanmak isteyecekler.

GOAL, Arjantin-Avusturya maçının Dünya Kupası biletlerini nasıl temin edebileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar ödeyeceğiniz dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin - Avusturya maçı ne zaman?

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Arjantin, 1962'de Brezilya'dan bu yana Dünya Kupası şampiyonluğunu koruyan ilk takım olmayı hedefliyor. İşte onları bekleyen J Grubu fikstürü:

Tarih Maç Yer Biletler 16 Haziran 2026 Arjantin - Cezayir Arrowhead Stadyumu, Kansas City Bilet 22 Haziran 2026 Arjantin - Avusturya AT&T Stadyumu, Arlington Bilet 27 Haziran 2026 Ürdün - Arjantin AT&T Stadyumu, Arlington Bilet

Avusturya 2026 Dünya Kupası Maçları

Avusturya, neredeyse 30 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası mücadelesine geri dönüyor. İşte J Grubu'ndaki maç programı:

Tarih Maç Yer Biletler 16 Haziran 2026 Avusturya - Ürdün Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet 22 Haziran 2026 Arjantin - Avusturya AT&T Stadyumu, Arlington Bilet 27 Haziran 2026 Cezayir - Avusturya Arrowhead Stadyumu, Kansas City Bilet

Arjantin - Avusturya maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda biletlerin ilk satışa sunulması artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının güncel durumu şu şekildedir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlıdır. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Arjantin - Avusturya maçının biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

AT&T Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

AT&T Stadyumu, 2009 yılında açılan, Teksas eyaletinin Arlington şehrinde bulunan açılır kapanır çatılı bir stadyumdur. Stadyumun ana kiracısı NFL'de ün salmış Dallas Cowboys takımı olsa da, bu mekan konserler, basketbol maçları, rodeo ve profesyonel güreş (WWE) etkinlikleri gibi çeşitli diğer etkinlikler için de kullanılmaktadır.

AT&T Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak 11 ABD stadyumundan biri olacaktır. 94.000 kişilik oturma kapasitesiyle, turnuva sırasında kullanılan en büyük mekan olacaktır. AT&T Stadyumu, yarı finallerden biri de dahil olmak üzere beş grup maçı ve dört eleme maçı düzenleyecektir.

Arjantin - Avusturya maçından ne beklemeli?