Arjantin - Avusturya 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Arjantin - Avusturya maçı 22 Haziran 2026 tarihinde, saat 13:00 EST ve 17:00 GMT'de başlayacak.

Maç bağlamı ve açılış günüyle ilgili bilgiler

Arjantin, 200. milli maçına şık bir şekilde imza atan Lionel Messi'nin muhteşem hat-trick'i sayesinde Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Avusturya ise San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan heyecan verici maçta Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Avusturya'nın tüm zamanların en çok gol atan ve en çok forma giyen oyuncusu Marko Arnautovic, ikinci yarıda oyuna girdi. Eski Stoke oyuncusu, uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle galibiyeti garantiledi.

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Arjantin’in kilit oyuncuları ve teknik direktörü

2022'de La Albiceleste'yi Dünya Kupası zaferine taşıyan Lionel Scaloni, 1938'de İtalya ile bu muazzam başarıya imza atan Vittorio Pozzo'dan bu yana, Dünya Kupası'nı arka arkaya kazanan ilk teknik direktör olmayı hedefliyor.

27 maçla Messi, bir oyuncunun Dünya Kupası'nda en fazla forma giydiği rekorunu elinde tutuyor ve Portekizli forvet Cristiano Ronaldo (41) ile birlikte futbolun en büyük turnuvasında altıncı kez forma giyen tek erkek oyuncular arasında yer alıyor. Kadroda güçlü bir İngiliz etkisi var: Liverpool orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, Chelsea orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, Aston Villa kalecisi Emi Martinez, Tottenham savunma oyuncusu Cristian Romero ve Manchester United savunma oyuncusu Lisandro Martinez kadroya seçildi. Forvet hattında ise şampiyonlar, şu anda sevgili Arjantin milli takımında 200 maça çıkan Messi'nin önünde oynayacak Julian Alvarez ve Inter'den Lautaro Martinez ile ölümcül bir hücum gücüne sahip.

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Avusturya’nın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Das Team, Bosna-Hersek’i yenerek dramatik bir şekilde doğrudan eleme turunu geçtikten sonra seçilen, sağlam ve inanılmaz derecede motive olmuş 26 kişilik kadrosuyla Kaliforniya’daki kampına ulaştı. Baş antrenör Ralf Rangnick yönetimindeki taktiksel uyum, mutlak verimlilikte işliyor ve kamp içinde son derece birleşik ve olumlu bir atmosfer yaratıyor. Avusturya için en önemli yapısal destek, deneyimli çekirdek kadrosunun tamamının sağlık açısından sorunsuz olmasıdır; bu da yüksek yoğunluklu taktiksel kimliğinin açılış maçında tam anlamıyla ortaya çıkmaya hazır olduğu anlamına geliyor.

Ulusal ikon David Alaba tamamen formda ve savunma hattını organize etmeye hazır; fiziksel olarak heybetli Kevin Danso ile birlikte savunmanın bel kemiğini oluşturacak. Orta sahada ise Konrad Laimer ve Marcel Sabitzer’in yorulmak bilmeyen çalışkanlığı, geçiş anlarını domine etmek üzere tasarlanmış enerjik ve yüksek pres uygulayan bir kalkan sağlayacak. Forvet hattının arkasında, yaratıcı bir kıvılcım olan Christoph Baumgartner ipleri eline alırken, heyecan verici genç yetenekler Paul Wanner ve Carney Chukwuemeka, Rangnick’e öngörülemezlik katmak ve inatçı rakip bloklarını aşmak için seçkin ve dinamik seçenekler sunacak.

Teknik direktör Ralf Rangnick, küresel çapta tanınmaya aç bir Avusturya milli takımına radikal bir taktiksel kimlik ve patlayıcı bir enerji kazandırdı. On yıllar boyunca Avrupa’nın seçkin kulüp yapılarını şekillendirdikten sonra uluslararası arenaya adım atan Rangnick, “Das Team”i baştan aşağı yeniden tasarladı; takımı tarihsel pasifliğinden uzaklaştırarak nefes kesici bir yoğunluk gerektiren cesur ve son derece proaktif bir oyun tarzını hayata geçirdi.

Taktik açıdan Rangnick, topa anında baskı kurmayı ve yıldırım hızında dikey geçişleri merkezine alan, katı ve yüksek tempolu bir felsefe uyguluyor. Sıkı bir 4-2-2-2 veya agresif bir 4-3-3 dizilişini yoğun olarak tercih ediyor.

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Arjantin’in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marsilya), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defans oyuncuları: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsilya), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Orta saha oyuncuları: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Forvetler: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan).

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Avusturya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)

Defans oyuncuları: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

Orta saha oyuncuları: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Münih), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Forvetler: Marko Arnautovic (Kırmızı Yıldız Belgrad), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK).

Takım haberleri ve kadrolar

Arjantin’in teknik direktörü Lionel Scaloni’dir. Mevcut kadro verilerinde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi yer almamaktadır ve şu aşamada muhtemel ilk on bir henüz kesinleşmemiştir. Maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Avusturya'nın teknik direktörü Ralf Rangnick'tir. Maç öncesinde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmemiştir ve şu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu açıklanmamıştır. Maç tarihi yaklaştıkça takımla ilgili yeni haberler paylaşılacaktır.

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Form Durumu

Arjantin, tüm turnuvalarda son beş maçında aldığı beş galibiyetin ardından bu maça çıkıyor. En son 10 Haziran 2026'da İzlanda'yı 3-0 mağlup ettikleri dostluk maçı oynadılar; bu maçtan üç gün önce ise Honduras'ı 2-0 yenmişlerdi. Yılın başlarında, Mart ayında Albiceleste, Zambiya'yı 5-0'lık ezici bir skorla mağlup etmiş ve Moritanya'yı 2-1'lik skorla geçmişti. Bu seride, Kasım 2025'te Angola deplasmanında elde ettikleri 2-0'lık galibiyet de yer alıyor. Bu beş maçta Arjantin, 12 gol atarken sadece bir gol yedi.

Avusturya ise son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlikle bu maça geliyor. En son 1 Haziran 2026'da Tunus'u 1-0 mağlup ederek dostluk maçı galibiyeti elde etti. Ayrıca Mart ayında Güney Kore'yi 1-0 yendi ve Gana'yı 5-1 mağlup ederek en dikkat çekici performansını sergiledi. Beş maçta kaybettikleri tek puan, geçen Kasım ayında Dünya Kupası elemelerinde Bosna-Hersek ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maçta oldu; ancak bu sonuç, turnuvaya katılmalarını garantiledi. Avusturya bu seride dokuz gol attı ve üç gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut kafa kafaya verilerinde Arjantin ve Avusturya arasında daha önce oynanmış bir maç kaydı bulunmamaktadır. Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda oynanacak maç, bu iki ülke arasındaki ilk karşılaşma olacaktır.

Puan Durumu

J Grubu'nda, bu maç öncesinde Arjantin ikinci, Avusturya ise üçüncü sırada yer alıyor.