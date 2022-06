Arjantin 'All or Nothing' belgeseli: Yayın tarihi ne zaman, Amazon Messi programı nasıl izlenir?

GOAL, Messi ve Arjantin'in 2021 Copa America şampiyonluğunu konu alan belgesel hakkında bilmeniz gereken her şeyi size getiriyor...

Amazon Prime, Arjantin'in 2021 Copa America şampiyonluğunu özetleyecek bir belgesel dizisini onayladı.

Kariyerinde bir dönüm noktası olan Messi'nin ilk uluslararası üst düzey kupasıydı.

Arjantin, en son 1993'teki Copa America'da büyük bir kupa kazanmıştı, ancak finalde rakipleri Brezilya'yı geride bırakarak kupa hasretine son verdiler.

Messi, Kolombiyalı Luis Diaz ile birlikte en çok gol atan isim oldu (4 gol) ve ayrıca beş asist yaptı. Arjantin'in attığı 13 golün dokuzunda pay sahibi olan Messi, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Altın Top ödülünü kazandı.

Artık bir belgesel dizisine konu olacak. GOAL, ne zaman yayınlanacağı, nasıl izleneceği ve daha fazlası dahil tüm detayları sizlerle buluşturuyor.

Arjantin: 'All or Nothing' Amazon belgeseli ne hakkında?

Belgesel, Amazon'un All or Nothing serisinin bir parçası. Öncelikle Arjantin'in 2021 Copa America zaferine ve Messi'nin Arjantin renklerindeki hayatına odaklanacak.

Angel Di Maria ve Sergio Agüero gibi diğer yıldız oyuncular da Messi ve turnuva şampiyonluğu hakkındaki düşüncelerini paylaşacaklar.

Ayrıca, Lionel Scaloni'nin Arjantin soyunma odasındaki yöntemlerini vurgulayacak. Teknik direktör, 2018'de takımı devraldıktan sonra Arjantin'in kaderini değiştirdi.

Arjantin: All or Nothing Amazon belgeseli ne zaman yayınlanacak?

Amazon Prime'ın Arjantin belgeseli 10 Temmuz 2022'de vizyona girecek.

Arjantin: All or Nothing Amazon belgeselini nasıl izleyebilirim?

Arjantin: All or Nothing belgeselini izlemek için bir Amazon Prime Video aboneliğine ihtiyacınız olacak.

Abonelik, Türkiye'de 7.90 TL olarak fiyatlandırılıyor.

Birçok TV ve film akışı platformunda olduğu gibi Amazon Prime, potansiyel abonelere ücretsiz deneme süresi sunuyor.

Arjantin: All or Nothing Amazon belgesel fragmanı

Amazon Prime henüz bu belgeselin resmi fragmanını yayınlamadı. Ancak Emiliano Martinez'in Ben Foster ile yaptığı röportajda Messi hakkında konuştuğu bir klip var.

Amazon Prime başka futbol belgeselleri çekti mi?

Amazon, spordaki en büyük kulüplerden ve kişiliklerden bazılarıyla bir dizi futbol belgeseli üretti.

Platform, 2019-20 sezonundan bu yana bir dizi canlı Premier Lig futbolu yayınlıyor.

Amazon Originals belgeselleri arasında, NFL ve ragbi birliği takımlarına ek olarak Man City ve Brezilya'nın da yer aldığı ve Bayern Münih ve 2021'de yayınlanan Juventus'a odaklanan filmlerin yer aldığı All or Nothing serisi yer alıyor.

Leeds United belgeseli Take Us Home, Amazon Prime'da yayınlandı, Barcelona belgeseli 'Take the Ball, Pass the Ball' ve ' This is Football' yine platformda mevcut.

Amazon, Real Madrid efsanesi Sergio Ramos hakkında bir belgesel de dahil olmak üzere bireylere odaklanan bazı belgeseller de üretti.

Amazon, Paul Pogba hakkında yaklaşan 'Pogmentary'nin yanı sıra, 2021'de vizyona giren eski Manchester United patronu Sir Alex Ferguson hakkında bir belgesel yaptı.