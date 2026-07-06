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Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's TrophyGetty Images
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Arjantin 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Son 32 turu tarihleri, eleme maçları, ortalama fiyatlar ve daha fazlası

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Tickets
Dünya Kupası
Arjantin
L. Messi

İşte şu anki Dünya Kupası şampiyonlarını sahada izleyebilmenin yolu

Ev sahibi ülkeler hariç tutulduğunda, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda bilet talebinde Arjantin’in başı çekmesi hiç de şaşırtıcı değil. Üstelik takımın 32’li tur’a yükselmesiyle birlikte biletler adeta kapışılacaktır.

Şaşırtıcı bir şekilde, 1962'de Brezilya'dan bu yana hiçbir ülke Dünya Kupası şampiyonluğunu savunmayı başaramadı. 

Ancak, üç kez şampiyon olan Arjantin, dikkatlerini Dünya Kupası’na çevirirken, Diego Maradona’nın liderliğinde Meksika ’86’da kazandıkları kupayı anımsayacak.

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Arjantin'in 2026 Dünya Kupası grup maçları takvimi nedir?

Tarih Maç (yerel başlama saati)MekanSon Skor / Biletler
16 Haziran Salı Arjantin - Cezayir (20:00 CDT)Arrowhead Stadyumu, Kansas City, ABD3-0
22 Haziran Pazartesi Arjantin - Avusturya (12:00 CDT)AT&T Stadyumu, Arlington, ABD2-0
27 Haziran Cumartesi Ürdün - Arjantin (21:00 CDT)AT&T Stadyumu, Arlington, ABD3-1
3 Temmuz CumaArjantin - Yeşil Burun Adaları - Son 32 Turu (18:00 EDT)Hard Rock Stadyumu, Florida, ABD3-2
7 Temmuz SalıArjantin - MısırAtlanta Stadyumu (Mercedes-Benz Stadyumu), Atlanta, GeorgiaBilet

2026 Dünya Kupası Arjantin maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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Arjantin'in FIFA 2026 Dünya Kupası finaline giden yolu

1. Son 16 Turu

Arjantin, Cabo Verde'yi yenerse, 88. maçın galibi ile oynayacağı tura yükselecek.

Olası Rakip: Avustralya veya Mısır

Tarih: 7 Temmuz 2026 Salı

Yer: Atlanta Stadyumu (Atlanta, Georgia)

2. Çeyrek finaller

Arjantin, bir üst tura çıkarsa, çeyrek finallere yükselecek ve turnuva tablosunun paralel bölümünden çıkan takımla karşılaşacak.

Olası Rakip: Muhtemelen Kolombiya, İsviçre, Cezayir veya Gana (96. Maçın galibi)

Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

Yer: Kansas City Stadyumu (Kansas City, Missouri)

3. Yarı finaller

Son dört takım arasına giren Arjantin, şampiyonluğunu korumak için sadece bir galibiyete ihtiyaç duyacak ve turnuva tablosunun sağ alt köşesinden çıkacak şampiyonla karşı karşıya gelecek.

Olası Rakip: Burada Fransa, Brezilya veya Meksika gibi ağır toplar onları bekliyor olabilir (99. Maçın galibi).

Tarih: 15 Temmuz 2026 Çarşamba

Yer: Atlanta Stadyumu (Atlanta, Georgia)

4. Dünya Kupası Finali

The Economic Times

Arjantin yarı final maçını kazanırsa, futbolun en büyük ödülü için, turnuva tablosunun tam karşı (sol) tarafında yer alan son kalan takımla karşılaşmak üzere Doğu Kıyısı'na uçacak.

Tarih: 19 Temmuz 2026 Pazar

Yer: MetLife Stadyumu (New York/New Jersey)

Arjantin 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Arjantin'in 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

  • Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.
  • Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
  • Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

SahneBilet fiyat aralığı
Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)60 - 620 dolar
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $
Son 32 Turu105 $ - 750
Son 16 Turu170 $ - 980 $ 
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $
Yarı final 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'den ne beklenmeli?

2024 Copa America sırasında, ABD'de düzenlenen turnuvada Lionel Messi ve takım arkadaşlarını izlemek için rekor sayıda seyirci akın etti. New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Arjantin ile Kanada arasındaki yarı final maçını 80.000'den fazla taraftar izlerken, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda ise 65.000'den fazla seyirci, finalde Kolombiya'yı 1-0 yenerek La Albiceleste'nin bir başka büyük kupayı havaya kaldırışını izledi.

Lionel Messi ve Rodrigo De Paul gibi tanınmış oyuncuların MLS’de Inter Miami forması giymesi, son yıllarda Kuzey Amerika’da düzenli olarak dostluk maçları oynamış olmalarının yanı sıra, Arjantin’in bölgedeki taraftar kitlesini daha da artırdı.

Arjantin Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var? 26 Kişilik Nihai Kadro

Teknik direktör Lionel Scaloni’nin stratejik yönlendirmesi altında Arjantin milli futbol takımı (La Albiceleste), 26 kişilik nihai kadrosunu resmen belirledi. Büyük bir heyecanla beklenen şampiyonluk savunmasına başlayan son dünya şampiyonu, Cezayir, Avusturya ve turnuvaya ilk kez katılan Ürdün ile birlikte J Grubu’nun başını çekiyor.

Kadro, önceki turnuvadaki altın çekirdeğinin yaklaşık üçte ikisini korurken, aynı zamanda dinamik ve taze birinci sınıf oyuncuları da kadroya dahil etti. Altın Eldiven ödüllü kaleci Emiliano Martínez ve savunma generali Cristian Romero’nun dayandığı omurga, sarsılmaz kalmaya devam ediyor. Efsanevi Lionel Messi, Inter Milan’dan Lautaro Martínez ve Atlético Madrid’in golcü motoru Julián Alvarez’in flanşında yer aldığı seçkin forvet rotasyonuna komuta ederken, Como’nun genç yıldızı Nico Paz ise kadroya patlayıcı ve modern bir hava katıyor.

İster turnuva tablosundaki yolunu planlıyor olun, ister Orta Batı ve Güney bölgelerindeki bilet durumunu takip ediyor olun, işte Arjantin’i temsil eden 26 kişilik resmi kadro:

PozisyonOyuncuMevcut Kulübü
KalecilerEmiliano MartínezAston Villa
 Gerónimo RulliOlympique de Marseille
 Juan MussoAtlético Madrid
Defans oyuncularıCristian RomeroTottenham Hotspur
 Lisandro MartínezManchester United
 Nicolás OtamendiBenfica
 Marcos SenesiAFC Bournemouth
 Facundo MedinaRC Lens
 Nahuel MolinaAtlético Madrid
 Gonzalo MontielRiver Plate
 Nicolás TagliaficoOlympique Lyonnais
Orta saha oyuncularıRodrigo De PaulInter Miami CF
 Alexis Mac AllisterLiverpool FC
 Enzo FernándezChelsea FC
 Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
 Leandro ParedesBoca Juniors
 Giovani Lo CelsoReal Betis
 Nicolás GonzálezJuventus
 Valentín BarcoRC Strasbourg
ForvetlerLionel Messi (K)Inter Miami CF
 Julián AlvarezAtlético Madrid
 Lautaro MartínezInter Milan
 Thiago AlmadaAtlético Madrid
 Nico PazComo 1907
 José Manuel LópezPalmeiras
 Giuliano SimeoneAtlético Madrid

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MeksikaEstadio Banorte (Meksiko) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 BBVA Stadyumu (Monterrey) 50.113 
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadyumu (Boston) 63.815 
 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 
 NRG Stadyumu, Houston 68.311 
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadyumu, Miami 64.091 
 MetLife Stadyumu, New York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 
 Levi's Stadyumu, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123

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