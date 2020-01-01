Aritz Aduriz futbolu bıraktı

Athletic Bilbao'nun 39 yaşındaki futbolcusu Aritz Aduriz futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

'da Bask bölgesinin en gözde kulüplerinden Athletic Bilbao'da forma giyen Aritz Aduriz, futbola veda etti.

39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 20 yıllık futbolculuk kariyerine sakalığı sebebiyle nokta koyduğunu açıkladı.

Aduriz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"Siz futbolu bırakmadan futbol sizi bırakır. Doktorlar çok geç olmadan bir cerraha görünmem gerektiğini ve kalçama protez taktırmam gerektiğini söyledi. Vücudum 'artık yeter' dedi. Bir profesyonel sporcunun hayatı böyledir işte..."

"Ne yazık ki çok zorlu ve amansız bir süreç içindeyiz. Pandemi ile olan mücadelemiz bize telafisi mümkün olmayan zararlar verdi. Hep birlikte savaşmaya devam etmeliyiz. Bu yüzden benim için endişelenmeyin. Hayalini kurduğumuz finalleri bir kenara bırakalım çünkü veda edecek vaktimiz olacak. Evet, veda zamanı geldi, benim için yolun sonu böyleymiş. Başından sonuna kadar fevkalade ve unutulmaz bir kariyer... Hepinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum."

Atletic Bilbao formasıyla 405 karşılaşmaya çıkan Aduriz, 2015-16 sezonunda İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.