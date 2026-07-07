Ariana Grande’nin “The Eternal Sunshine Tour 2026” Konser Biletleri: Tarihler, bilet fiyatları, ikinci el satış ve daha fazlası

Sahneden altı yıllık bir aradan sonra, pop süperstarı Ariana Grande nihayet geri döndü. Büyük bir heyecanla beklenen “The Eternal Sunshine Tour” turnesi, 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’taki sahneleri aydınlatacak. Bu devasa turne, eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan “Eternal Sunshine” albümünün hemen ardından geliyor ve 2019’daki büyük başarı yakalayan “Sweetener World Tour” turnesinden bu yana sanatçının ilk turnesi olacak.

"yes, and?" gibi hit şarkıların yer aldığı yeni albüm, Grande’nin bir sanatçı olarak geçirdiği evrimi gözler önüne sererek şimdiden büyük yankı uyandırdı. Grande’nin sahnelere dönüşü, müzik dünyasında en çok konuşulan olaylardan biri oldu; yoğun talep nedeniyle ön satış biletleri dakikalar içinde tükendi. Hayranlar, Grande’nin canlı performansına tanık olmak için yerlerini ayırtmak üzere adeta birbirleriyle yarışıyor.

İster uzun süredir Arianator olun, ister yeni bir hayran, GOAL bilet piyasasında yolunuzu bulmanız ve 2026'nın en popüler konserlerinden birinde yerinizi garantilemeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunuyor. Resmi satış kanallarından güvenilir yeniden satış platformlarına kadar, The Eternal Sunshine Tour biletlerini nasıl edinebileceğiniz konusunda size her türlü bilgiyi veriyoruz.

Ariana Grande'nin The Eternal Sunshine Tour 2026 ne zaman?

Ariana Grande'nin turu, Haziran'dan Ağustos 2026'ya kadar sürecek ve sanatçı, Birleşik Krallık'a gitmeden önce ABD'de çok sayıda konser verecek.

Yoğun talep nedeniyle, Kuzey Amerika'daki çeşitli şehirlerde birkaç ek tarih daha eklendi.

Ariana Grande'nin The Eternal Sunshine Tour'unun yaklaşan programı ve tarihleri

Turun Kuzey Amerika ayağı, kıyıdan kıyıya tüm büyük şehirleri kapsayan kapsamlı bir turne olacak. Oakland'daki ilk konserlerin ardından, turne Los Angeles, Austin ve Brooklyn'de birkaç gece sürecek ve bu önemli metropollerdeki hayranlara onu izleme fırsatı sunacak.

Tur daha sonra Chicago, Boston ve Atlanta gibi şehirlerde devam edecek ve ABD'deki kısmı sona erdikten sonra, Londra'daki O2 Arena'da beş gecelik bir konser dizisi için İngiltere'ye geçecek.

Talep olağanüstü yüksek seviyede devam ederse ek tarihler eklenebileceğinden, hayranların güncellemeleri sık sık kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Ariana Grande'nin The Eternal Sunshine Tour biletleri nereden alınır?

Ariana Grande'nin muazzam popülaritesi ve bu turneye olan yoğun talep göz önüne alındığında, bilet bulmak zor olabilir.

İlk bilet satışlarında Ticketmaster gibi platformlar üzerinden yapılan resmi satışlar ana kaynak olsa da, birçok konserin biletleri anında tükendi. İşte bu noktada, ikinci el bilet pazarı hayranlar için vazgeçilmez bir araç haline geliyor.

Şu anda bilet almak isteyenler için, ikincil satıcılar aracılığıyla StubHub en iyi seçenektir; Viagogo, Vivid Seats ve SeatGeek de konsere 267 $ gibi düşük bir fiyattan girebileceğiniz seçenekler sunmaktadır.

Ayrıca, resmi platin biletler veya VIP paketlerinin hâlâ mevcut olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz.

Ariana Grande The Eternal Sunshine Tour biletleri ne kadar?

Ariana Grande'nin turne biletlerinin fiyatı, şehir, mekan, tarih ve koltuk konumu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Resmi satışlar büyük ölçüde sona erdiğinden, StubHub gibi yeniden satış platformlarındaki fiyatlar arz ve talebe göre belirlenmektedir.

Genel olarak, bu uzun zamandır beklenen turneye olan yüksek talep nedeniyle bilet fiyatlarının nominal değerinden daha yüksek olmasını bekleyebilirsiniz. Çeşitli yeniden satış sitelerinden elde edilen piyasa verilerine göre, bazı gösteriler için en düşük fiyatlı biletler 330 $ civarında başlıyor. Ancak, daha çok rağbet gören koltuklar için fiyatlar hızla yükselebilir.

Üst Kat: Arenanın üst bölümlerindeki koltuklar için birkaç yüz dolar ödemeniz gerekebilir.

Arenanın üst bölümlerindeki koltuklar için birkaç yüz dolar ödemeniz gerekebilir. Aşağı Kat/Orta Kat: Bu koltuklar harika bir manzara sunar ve fiyatları genellikle 400 dolardan 600 doların üzerine kadar değişir .

Bu koltuklar harika bir manzara sunar ve fiyatları genellikle dolardan değişir Zemin Koltukları/Ön Sıra: Bunlar en çok rağbet gören biletlerdir ve en pahalı olanlardır; genellikle 700 doların üzerinde başlar ve sahneye yakın en iyi yerler için binlerce dolara kadar çıkabilir.

Bunlar en çok rağbet gören biletlerdir ve en pahalı olanlardır; genellikle 700 doların üzerinde başlar ve sahneye yakın en iyi yerler için binlerce dolara kadar çıkabilir. VIP Paketleri: Premium koltuklar, özel ürünler ve mekana erken giriş gibi avantajları içerebilen VIP paketleri de mevcuttur ve dahil olan avantajlara bağlı olarak 500 $ ile 1.000 $'ın üzerinde veya daha fazla bir aralıkta değişebilir.

Bunların genel tahminler olduğunu ve fiyatların piyasa durumuna göre değişebileceğini unutmamanız önemlidir. En güncel fiyatlar ve bilet durumunu öğrenmek için doğrudan StubHub bilet sayfasını kontrol etmenizi öneririz.

Ariana Grande kimdir?

Ariana Grande'nin dünyanın en etkili pop yıldızlarından biri olma yolculuğu, onun inanılmaz yeteneğinin ve çalışma ahlakının bir kanıtıdır. İlk olarak, gençlik yıllarında Nickelodeon'un Victorious dizisiyle ün kazandı; bu dizide sergilediği güçlü vokali, hem hayranların hem de eleştirmenlerin dikkatini hızla çekti.

Müzik kariyerine geçişi sorunsuz oldu. Grande, 2013'te çıkardığı ilk albümü Yours Truly ile etkileyici dört oktavlık ses aralığını dünyaya tanıttı ve Mariah Carey ile karşılaştırılmaya başladı. "Problem" ve "Side to Side" gibi dünya çapında hit şarkıları içeren My Everything ve Dangerous Woman gibi sonraki albümleriyle pop müziğinin devlerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırdı.

Müziğinin ötesinde Grande, kendine özgü stili, hayranlarına olan sarsılmaz desteği ve sanatsal direnciyle tanınıyor. Yakında vizyona girecek olan Wicked filminde Glinda rolünü üstlenerek En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazanan Grande, bu rolüyle çok yönlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. “Eternal Sunshine Tour”, sanatçının müzikal kariyerindeki en son dönemi ve sahneye muzaffer dönüşünü kutlayan bir turne.