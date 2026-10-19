Birçok Türk basın kuruluşunun aktardığına göre göreve Sergen Yalçın gelecek. Son olarak mayıs ortasına kadar Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Beşiktaş’ı çalıştıran 53 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Haberlere göre resmî açıklamanın, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) salı günü yapacağı yönetim kurulu toplantısının ardından gelmesi bekleniyor.

Montella, üç yıllık görev süresinin ardından ekim başında görevden alınmıştı. İtalyan teknik adam, Türkiye’yi başarılı bir performans sergilediği EURO 2024’te çeyrek finale taşımış, ardından Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in de yer aldığı takımı 2026 Dünya Kupası’na götürmüştü. Ancak Kuzey Amerika’daki turnuvada ilk iki maçın kaybedilmesiyle grup aşamasında elenecekleri erkenden kesinleşmişti. Son millî maç döneminde de Uluslar Ligi’nde dört yenilgi gelmişti.

Özellikle İtalya karşısında iç sahada alınan 4-1’lik ve Belçika deplasmanındaki 3-0’lık ağır yenilgiler tepkilere yol açmış ve Montella’nın koltuğunu giderek daha fazla sallamıştı. Sonunda da görevden alınmıştı. Yerine geçmesi için ilk etapta Arda Turan’ın tercih edildiği belirtilmişti. Ancak eski Türk millî futbolcu, gelecek yaza kadar sözleşmesinin bulunduğu Shakhtar Donetsk’te devam etmeyi tercih ederek teklifi reddetti. Turan, Ukrayna’nın önde gelen kulüplerinden Shakhtar Donetsk’in başına 2025’te geçmişti.

Göreve Sergen Yalçın gelecek: Türkiye’nin yerli bir teknik direktör istediği belirtiliyor

Türk federasyonunun, son olarak Ağustos 2024’e kadar Trabzonspor’da görev yapan Abdullah Avcı’ya da teklif götürdüğü belirtiliyor. Avcı, Kasım 2011 ile Ağustos 2013 arasında millî takımı çalıştırmıştı. Ancak Avcı da görevi üstlenemediği için Sergen Yalçın’ın üçüncü tercih olduğu anlaşılıyor. Montella ve ondan önceki Alman teknik direktör Stefan Kuntz’un ardından federasyonun, teknik direktör arayışında kısa sürede yerli bir isme yönelme kararı aldığı söyleniyor.

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Yalçın da ilk tercih olan Arda Turan gibi futbolculuk döneminden gelen büyük bir üne sahip ve Beşiktaş’ın efsanelerinden biri. Sol ayağını ustalıkla kullanan Yalçın, Türkiye Millî Takımı’nda 37 maça çıktı ve beş gol attı. EURO 2000’e başarıyla tamamlanan eleme sürecinde beş asist ve bir golle önemli rol oynadı. Ardından Belçika ve Hollanda’daki turnuvada üç maçta forma giydi. EURO 1996’da da Türkiye adına iki kez sahaya çıkmıştı. Türkiye’nin üçüncü bitirdiği 2002 Dünya Kupası’nı ise çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı 2021’de lig ve kupa şampiyonluğuna taşıdı

Futbolculuk kariyerini 2008’de noktalayan Yalçın, ardından Beşiktaş’ta altyapı antrenörü olarak çalışmaya başladı. 2013’ten 2020’nin başına kadar çeşitli Türk kulüplerini, çoğunlukla kısa sürelerle çalıştırdı. Daha sonra ilk kez Beşiktaş A takımının başına geçti. 2025 yazında gönül verdiği kulübün teknik direktörlüğüne geri döndü ancak bu yılın mayıs ayı ortasında istifa etti ve o tarihten beri bir takım çalıştırmadı. Yalçın, teknik direktörlük kariyerinin şimdiye kadarki en büyük başarısını, Beşiktaş’la hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadığı 2020/21 sezonunda elde etti.

Yalçın, millî takım teknik direktörü olarak ilk maçına 12 Kasım’da, Türkiye’nin Uluslar Ligi’nde Belçika’yı ağırlayacağı karşılaşmada çıkacak. Üç gün sonra ise yeni teknik direktörü Zinedine Zidane’ın yönetimindeki Fransa’ya karşı deplasman maçı oynanacak. İlk dört maçını kaybeden Türkiye’nin Uluslar Ligi A Ligi’nden düşmesi neredeyse kesinleşmiş durumda.