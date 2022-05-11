Arda Turan itiraflarda bulundu: "Psikolojik olarak çok yıprandım, kendime iyi bakamadım"

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, İstanbul'da bir özel Üniversite bünyesinde yapılan Marka Araştırma ve Değerlendirmeleri sonucunda 2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbolcusu seçildi.

Ödülünü almak için eşi Aslıhan Doğan Turan ile üniversiteye gelen futbolcu, aynı zamanda düzenlen söyleşide öğrencilerle buluştu.

Millî oyuncu, öğrencilere yaptığı konuşmada, kariyeri boyunca psikolojik olarak çok yıprandığını, zor günler geçirdiğini söyledi.

Arda Turan ne dedi?

35 yaşındaki futbolcu, yaptığı uzun konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Gelmeden önce bu konuşmayı düşünmüştüm. Uzun zamandır aklımda hep şöyle başlangıçlar oluyor; 'Arda çok hataları oldu ama iyi çocuktur...' Yüzde 100, gerçekten çok hatalarım oldu.

"Bunlar emin olun sizin bildikleriniz değil. Kendi içimde bildiklerim ve aslında ailemle aramda olanlardı. Ama hayatımız boyunca hata yapmaya devam edeceğiz. Hata yapmalıyız da. Kendimizde hata yapacak cesareti bulmalıyız.

"Bazen 'Yaptığım şeyler unutuldu mu? Ya da ilham verme işi geçti mi?' diye düşünüyordum. Bu ödül uzun zaman sonra gerçekten bunların hatırlandığını, bana gençlere hâlâ ilham verebileceğimi gösterdi.

"İçimdeki gerçekten başarma azmini, tekrardan çalışma azmini o kadar uyandırdı ki önemini size anlatamam. Açıkçası topluma karşı bir çekincem de vardı. Uzun zaman sonra yaşadığım mutluluğu anlatamam.

"Çünkü siz bugün Arda'nın hatalarına amalarına değil de güzel tarafına bakmayı seçtiniz. Benim güzel tarafıma baktığınız için teşekkür ediyorum."

Arda Turan, henüz mental olarak hazır olmadığı dönemde A takıma çıktığını vurguladı ve şöyle devam etti:

"Spor dalındaki hocalarımız yargılıyor, evde annemiz yargılıyor, en büyüğü kendi kendimizi sürekli yargılıyoruz. Bir şeyler yapmak için cesaretimiz o kadar az kaldı ki...

"Sürekli korkuyoruz ve bizim için kaybetmek çok kötü bir şey gibi geliyor. Bu işin sıkıntılı olan kısmı psikolojik olarak yıpranma tarafı. Buna hazırlıklı olmalıyız.

"Galatasaray'da A Takım'a çıktığımda önümde büyük bir miktar para, minimum 3-4 kelime İngilizce ve hiçbir psikolojik eğitim almamış bir çocuktum.

"Sonrasında her davranışımın doğru olmasını beklediler. Hep söylerim bana verilmeyen şeyleri geri istediler. Şimdi altyapımızla ilgili 'İngilizce eğitimi alıyorlar mı? Psikologları var mı?' diyorum.

"Şu ana kadar 700 maç oynadım. Fiziksel olarak yaşadığım sakatlıkları geçiyorum, onlar tolere edilebilir ama geldiğim noktada o psikolojik olarak o kadar çok yıprandım ki...

"Mesela millî maça çıktığınızda kazandığında kahraman, kaybettiğinde ise hain oluyorsunuz. Kendinizi sürekli etraftakileri mutlu etmek için hazırlıyorsunuz.

"Artık 700 maçın sonundaki panikten dolayı vücudunuz doğru reaksiyonlar veremiyor, doğru düşünemiyorsunuz, paylaşamıyorsunuz. Artık tahammül sınırınız hiç kalmamış oluyor çok ve fazla tepki vermeye başlıyorsunuz.

"En büyük tavsiyem ne olursa olsun kendinizi mutlu edin. Eğer siz mutlu olmazsanız ne ailenizi ne de takım arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. Bu hataya son yıllarda çok düştüm. İnsanları mutlu edeceğim, dediklerini yapacağım diye kendim olmaktan bambaşka biri oldum.

Millî futbolcu, psikolojik problemlerin başka sorunlara yol açtığını da söyledi.

"Yıllardır uyku problemi çekiyorum, rahat uyuyamıyorum. Bir itiraf olacak ama kendime iyi bakamadım. Sebebi tamamen psikolojik. Psikolojimi bir türlü toparlayamadığım dönemler oldu.

"Diyet yapıyorum, 10 gün sonra bozuyorum. Çalışmaya başlıyorum sonra vazgeçiyorum. Çünkü kimseyi suçlamıyorum ama ülkedeki ortam hevesimi kırıyor.

Gelişememek hevesimi kırıyor. 'Bu oyunu biz neden daha iyi oynayamıyoruz? Neden pas oyununu daha iyi oynayamıyoruz?' derken ben de biraz duygusalım ve çabuk düşerim.

Arda Turan, La Liga kariyeri ile ilgili ise şu yorumu yaptı:

İspanya’da kendime çok daha iyi bakıyordum çünkü kendimi çok daha özgür hissediyordum. İnsanın kendisini özgür hissetmesi kadar güzel bir şey olamaz.

"İspanya macerama tamamlanmış hikâye olarak bakıyorum. Tabii ki çok güzel günlerdi. Özlüyorum ama gönül rahatlığıyla, tatlı bir özlem var."

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