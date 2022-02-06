Arda Turan: Galatasaray kazanmadığında maç başı ücreti kazanmıyorum!

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan son günlerde sarı-kırmızılı takımın Antalya'da gerçekleştirdiği kampa dair ortaya atılan spekülasyonları değerlendirdi.

Takımının Alanyaspor ile oynadığı 90 dakikanın ardından Instagram hesabından bir mesaj yayımlayan Arda kendisine yönelik tepkileri masaya yatırırken, sitem dolu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da benzer bir süreci daha önce de yaşadığını belirten Arda, kulübe 13 milyon euro kazandırarak ayrıldığını söyledi. Galatasaray'dan maddi bir beklentisi olmadığını dile getiren Arda, büyük bölümünde oynamadığı sezon üzerinden eleştirilmesinin doğru olmadığına inandığını ifade etti.

Ne söylendi?

"Yazdıklarım anlaşılmayacaktır... Ama ben yine de yazayım... Ben sahada olduğum her zaman en tepeye oynadım. Hatırlatayım! 2010-2011 sezonunda aynı algıyı yaptınız...

"Oynamadığım, sakat olduğum sezonki başarısızlığı da üstüme yıkmıştınız. Ben hiçbir zaman başarısızlıkta üstüme düşen sorumluluktan kaçmam. Ancak sahada olmadığım, olamadığım zamandan sonra da artık bu algı operasyonuna müsaade etmem.

"Unutanlara söyleyeyim kulübüme 13 milyon euro kazandırıp gitmiştim... Hiçbir zaman Galatasaray'da olan kontratıma bakmadım. Geri gelebilmek için altı ay futbol oynamadım. Merak edenlere haber vereyim; benim kontratımda Galatasaray kazanmadığı zaman kazanılacak maç başı ücreti yok.

"Kamp hakkında bir sürü dedikodular, algılar, yalanlar... Ben ve arkadaşlarım duruma yeterince üzülüyoruz. Ama baana algıyı artık ben sahadayken yapın.

"Geçen sene oynarken de liderken de el freniydim. Siz benim bu oyunu nasıl oynadığımı bilirsiniz! Ama mutlaka ki bir yerlerde bir yara, fesatlık bırakmışımdır, dökülün rahatlayın!

"35 yaşında, iki çocuk babası, maddi beklentisi olmadan Galatasaray aşkıyla mücadele etmeye çalışan, sizin eleme turlarını dahi şifreleri kanallardan izlediğiniz kupaların sahibi Ardayım ben. Sizin dilinizden anlattım belki anlamış gibi yaparsınız!

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