Arda Turan: Fatih Terim beni istediğinde transfer konusunu kapattım

Galatasaray'a yeniden geri dönen tecrübeli futbolcu, transfer süreci hakkında konuştu.

ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan, transferinin ardından beIN Sports' a açıklamalarda bulundu.

Transferinden dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e teşekkür eden Arda, "İlk önce Fatih Hocam'a teşekkür etmek istiyorum. Hayatımdaki bütün duyguları bana yaşattı ve bana kendimi hep iyi, özel hissettirdi. Bu transfer döneminde de bana kendimi yine özel hissetmemi sağladığı için ona çok teşekkür ederim. Konu çok basitti. Hoca, benim için böyle bir şey diyorsa, ben sonuna kadar hocanın yanında dururdum'' şeklinde konuştu.

Terim'in kendisini takımda görmek istediği belirtmesi sonrası diğer tüm transfer tekliflerini geri çevirdiğini belirten deneyimli futbolcu, "Hoca, ekranlar önünde ‘Arda’yı istiyorum, herkes ikinci bir şansı hak eder’ dedikten sonra ben tamamıyla transfer konusunu kapattım. O günden, bugüne kadar gelen tüm transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddettim'' dedi.

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'dan ayrılık sürecine de değinen Arda, "Ben, ’in 10 numarası olarak oraya gittim, önemli bir oyuncu olarak. Önemli de bir rol aldım ama sonrasında, Ernesto Valverde gelince, beni önemsiz hissettirince, konu oraya gitti. Barcelona da olsa, dünyanın en önemli takımı da olsa, ben kendimi mutlu hissetmediğim yerde durmam. Para, pul benim için hiçbir zaman konu değildir. , Luis Suarez ve Neymar’dan sonra en iyi istatistiği yaptığımda, Valverde takımın başına gelip, hazırlık maçları dahil beni doğru düzgün oynatmayınca, ben orada konuyu kapattım. Ayrılık kararı, tamamıyla benim. Valverde dâhil hiç kimse bana, ‘Arda, buradan ayrıl’ demedi'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transferinin neden daha önce gerçekleşmediği hakkında değerlendirmelere bulunan 33 yaşındaki futbolcu, "Eylül 1-7 arası sadece birkaç kulüp ve Galatasaray opsiyon kalacaktı. ‘O zaman Galatasaray’a gelmem daha rahat olur, sizi de maddi olarak rahatlatırım’ demiştim ama o zamanki yönetim, başkan, bunu uygun görmediler. İlk o zaman gelmek istemiştim. Ayhan Hoca'yla, Igor Tudor vardı. Galatasaray’a şöyle demiştim, ‘Barcelona’da oynamazsam, kendimi önemli hissetmezsem, bana çok teklif var. Ağustos sonunu bekleyin.’ Neden? Çünkü ağustos ayının 30’unda Avrupa’da transfer bitiyordu” dedi.

Galatasaray - maçı öncesinde arasının bozuk olduğu Terim'in elini öperek buzları eriten Arda, o anları, “Sporculukla ilgili bir hata yapmadım. Eğer hatayı da affedebilecek biri varsa, o da Fatih Hoca'dır. ‘Biz seni affettik, affediyoruz’ diyorlar. Kimseye bir şey yapmadım ki. Beni, Fatih Hoca affeder. Evde de oturup konuşuyoruz ama orası, ilk buluşma için doğru yer diye hissettim ve çok etkilendim. Fatih Hoca'dan bir özür dileyeceksem veya elini öpeceksem, bundan gocunmam, hatta gurur duyarım. Fatih Hoca bir şeye kırıldıysa, üzüldüyse, en doğru ortam, onun gönlünü alabilecek yer, orasıdır diye düşündüm" sözleriyle anlattı.

Özel hayatıyla ilgili konuşan Arda, ''Özel hayatımda yaptığım hatalar, sahadaki kredimi bitirdi. Bu konuyu, oturup sabaha kadar tartışabiliriz. Başakşehir kariyerim, olmadı'' dedi. 33 yaşındaki futbolcu, yaşadığı problemlerin saha içini de etkilediğini belirtip, ''Sahaya bir türlü kafam rahat çıkamıyordum. Kendi hatalarım, anlatamadığım, ispatlayamadığım haklılıklarım beni mahvetti. Her gece bunları düşündüm. Yaptıklarımı kabul ediyorum, ama yapmadıklarımın yükü de bana biniyor” şeklinde konuştu.

Atletico Madrid döneminin ardından Radamel Falcao ile yeniden buluşmasını da değerlendiren tecrübeli oyuncu, ''Zaten Falcao ile konuşuyorduk. Falcao’nun ne yapacağını, televizyonda izlerken bile biliyorum. O da oynadıkça ritim bulabilen, hissetikçe kazanmayı daha çok isteyen ve futbol için aç bir oyuncu'' dedi.