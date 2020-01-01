Arda Turan EN'lerini açıkladı: Fatih Terim, Galatasaray, Messi...
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Devre arasında Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve şu anda Barcelona'nın sözleşmeli oyuncusu olan Arda Turan, hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Arda, en az 3-4 yıl daha futbol oynamak istediğini açıkladı. 33 yaşındaki yıldız, Galatasaray'dan Fatih Terim'e hayatındaki 'en'leri açıkladı.
Galatasaray'ı "Aşk ve Tutku" diyerek anlatan Arda, Fatih Terim için ise tek kelimeyle "Baba" dedi.
Lionel Messi için "Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu" nitelendirmesi yapan Arda Turan, Atletico Madrid için de "Sırtımı dayadığım bir duvar gibi" şeklinde konuştu.