Arda Turan: Diego Simeone muhteşem bir adam, futbol hayatıma çok katkı yaptı

Arda Turan, kariyerindeki dönüm noktaları hakkında konuşurken, Diego Simeone'ye özel bir paragraf açtı.

'den ayrıldıktan sonra kendisine yeni bir kulüp bulamayan ve şu anda 'nın sözleşmeli oyuncusu konumunda bulunan Arda Turan, Hürriyet' in sorularını yanıtladı.

'dayken oynadığı Mlada Boleslav maçını "kariyerimin dönüm noktası" olarak tanımlayan Arda, "O maçtan tam bir hafta sonra A Millî Takım'a çağrıldım. 2008'de İsviçre'ye attığım gol de, 'e gitmem için dönüm noktasıydı" dedi.

"Diego Simeone futbol hayatıma çok katkı yaptı," diyen Arda, "Zaten muhteşem bir adam. maçında Eden Hazard'ın savunma yapmadığını söylemişti ve o maçta Juanfran'ın kanadından iki gol bulmuştuk" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Barcelona'dan neden ayrıldığına da değinen Arda, "Barcelona'da Ernesto Valverde'nin 4-1-4-1 sistemi devam etseydi, oradaki durumum farklı olabilirdi. Sistem 4-3-3 olunca ben 12. adam oldum" yorumunu yaptı.