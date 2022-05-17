Arda Turan'dan sitem: "Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin"

Arda Turan, Twitter ve Instagram'dan yapılan yorumlara Galatasaray için yaptığı fedakarlıkları ön plana çıkararak yanıt verdi.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederken Arda Turan karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Son dönemlerde sarı-kırmızılı kadroya dahil olmayan oyuncu için Domenec Torrent, kondisyon durumunu işaret etti.

Arda Turan ne söyledi?

Kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arda Turan şu ifadeleri kullandı: "Yok kardeşim, ben 13 milyon euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni play-off’a bırakmadım."

"Ben seni 2008’de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi."

"Ben Galatasaray’ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum. Müsaade edin."

Arda Turan'dan sitemli sözler 👀 pic.twitter.com/lDYpNsuPKu — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 17, 2022

Arda Turan, Adana Demirspor maçında kadroda neden yoktu?

Galatasaray bu sezon seyircisi karşısında son kez bir maça çıkarken Arda Turan'ın kadroda yer almaması dikkat çekti.

Adana Demirspor maçı sonrası teknik direktör Domenec Torrent, "Arda Turan neden kadroda yer almadı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Arda'nın kondisyon olarak oynama durumu yoktu."

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