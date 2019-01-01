Arda Turan - Berkay Şahin davasında karar

Başakşehir'in 32 yaşındaki futbolcusu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında görülen davada karar açıklandı.

İstanbul forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Arda Turan ve ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile arasında görülen davanın üçüncü duruşması gerçekleşti.

Demirören Haber Ajansı'ndaki bilgiye göre Arda Turan, cinsel taciz suçundan beraat etti.

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Arda Turan korku, kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak ve kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Ancak bu suçlardan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Arda Turan, bu kararın alınmasıyla birlikte hapse girmeyecek.

"Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" nedir?

Sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı halinde verilerek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılmasıdır. Kişinin suç işlediği sabit görülmekle birlikte aldığı cezanın 5 sene ertelenmesi anlamını taşır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur.

Arda Turan ile Berkay Şahin arasında ne yaşanmıştı?

10 Ekim 2018'de Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin, bir eğlence mekanındaydı. Arda Turan, iddianamede belirtildiği üzere Özlem Şahin'in yanına giderek sözlü tacizde bulundu; bunu öğrenen Berkay Şahin'in de Arda Turan'ın yanına gitti ve ikili arasında arbede yaşandı. Arda Turan'ın Berkay'a kafa atmasıyla ünlü şarkıcı tedavi için hastaneye gitti. Sonrasında Arda Turan, aradan belli bir zaman geçtikten sonra 6-7 kişi ile birlikte hastaneye gitti ve Berkay Şahin'in odasına gitti. Arda'nın yanında taşıdığı ruhsatsız silahı Berkay Şahin'e uzatarak "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin" şeklinde bir ifade kullandığı belirtilmişti. Berkay'ın Arda Turan'a sert bir şekilde yanıt vermesiyle ortamda yeniden bir gerilim yaşandığı ve Arda'nın silahla yere doğru ateş ettiği ifade edilmişti.

Mahkeme çıkışı açıklama yapan Berkay, verilen karara itiraz edeceğini belirterek şunları söyledi: "Bu karar kesin değil. Mahkeme bu kararı inceleyecek. Yaralama suçundan az ceza aldı. Cinsel taciz sucundan beraat etmesi doğru değil. Bu kadar suçun aynı kişi tarafından işlenmesi ve verilen ceza uygun değil."