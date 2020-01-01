Arda Turan: Bayern Münih'e transfer olacağımı zannederken Barcelona'ya gittim

Arda Turan katıldığı bir Instagram canlı yayınında Barcelona'ya transfer süreci hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

formasıyla gösterdiği performansın ardından 2015 yazında ’ya transfer olan Arda Turan, katıldığı bir Instagram canlı yayınında Barcelona’ya transfer süreciyle ilgili olarak çarpıcı bir anekdot paylaştı.

Arda, ’e transfer olacağını zannettiğini, menajeri Ahmet Bulut’un Barcelona’yla anlaştığını ise 15 gün sonra tesadüfen öğrendiğini söyledi.

“Menajerim Ahmet Bulut, Barcelona’nın beni istediğini bana söylemedi. Anlaşmadan 15 gün sonra haberim oldu," diyen Arda, "Bayern Münih’e transfer olacağımı zannediyordum. Bir sene önce de ’a transferim son anda gerçekleşmemişti. Bir gün menajerimle birlikteyken çantasından kâğıtların düştüğünü gördüm. Kâğıtlarda Barcelona armasını görünce inanamadım” diye konuştu.

Daha fazla takım

Barcelona’da 55 maça çıkan Arda, 15 gol ve 11 asiste imza atmıştı. Şu sıralardaysa kendisine kulüp arayan 33 yaşındaki futbolcunun Barcelona ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor.