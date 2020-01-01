Arda Turan: Bayern Münih'e transfer olacağımı zannederken Barcelona'ya gittim
Atletico Madrid formasıyla gösterdiği performansın ardından 2015 yazında Barcelona’ya transfer olan Arda Turan, katıldığı bir Instagram canlı yayınında Barcelona’ya transfer süreciyle ilgili olarak çarpıcı bir anekdot paylaştı.
Arda, Bayern Münih’e transfer olacağını zannettiğini, menajeri Ahmet Bulut’un Barcelona’yla anlaştığını ise 15 gün sonra tesadüfen öğrendiğini söyledi.
“Menajerim Ahmet Bulut, Barcelona’nın beni istediğini bana söylemedi. Anlaşmadan 15 gün sonra haberim oldu," diyen Arda, "Bayern Münih’e transfer olacağımı zannediyordum. Bir sene önce de Manchester United’a transferim son anda gerçekleşmemişti. Bir gün menajerimle birlikteyken çantasından kâğıtların düştüğünü gördüm. Kâğıtlarda Barcelona armasını görünce inanamadım” diye konuştu.
Barcelona’da 55 maça çıkan Arda, 15 gol ve 11 asiste imza atmıştı. Şu sıralardaysa kendisine kulüp arayan 33 yaşındaki futbolcunun Barcelona ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor.