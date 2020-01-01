Arda Turan, 3403 gün sonra Galatasaray formasını giydi

9 yıl sonra yuvaya dönen Arda Turan, Gaziantep maçına kaptan olarak çıktı.

'dan 2011'de ayrılan ve 9 yıl sonra yeniden dönen Arda Turan, sarı-kırmızılı formayı 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta sırtına geçirdi.

Altyapısından çıktığı Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen ve 2011'de İspanya'nın takımına transfer olan Ardan Turan, ve Medipol maceralarının ardından yeniden sarı-kırmızılı takıma döndü.

2011'de Galatasaray formasıyla son resmi maçına 20 Mayıs'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşısında çıkan Arda, 3 bin 403 gün sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı giydi.

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Arda Turan, karşılaşmaya Galatasaray'ın kaptanı olarak çıktı.