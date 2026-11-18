Real Madrid, Arda Guler ile uzun süreli yeni bir sözleşme imzaladı. Türk yıldızın Haziran 2032'ye kadar Santiago Bernabeu'da kalmasını sağlayan anlaşma, İspanya'nın başkentindeki geleceğine ilişkin spekülasyonlara son verdi.

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Bernabeu'da uzun vadeli plan

Açıklama, oyuncunun temsilcileriyle kulüp yönetimi arasında haftalarca süren verimli görüşmelerin ardından geldi. Sözleşme yenilemenin ilk adımları eylül başında atılmış olsa da anlaşmaya hızla varılması, iki tarafın da birlikteliği sürdürme isteğini gösteriyor. Fenerbahçe'den 18 yaşındayken 2029'a kadar geçerli bir sözleşmeyle gelen Guler, Real Madrid'deki süresine üç yıl daha ekledi. Böylece en az 27 yaşına kadar kulüpte kalacak.

Florentino Perez'in bu adımı, A takım kadrosunun çekirdeğini gelecek on yıl için sağlamlaştırmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası. AS'ın haberine göre kulüp, Güler'in imzasının ardından Jude Bellingham ve Thibaut Courtois dahil diğer kilit isimlerle benzer uzun vadeli sözleşme yenilemelerine odaklanmaya başladı. Kulüp, bugün anlaşmayı tamamlayarak Guler'in artık yalnızca geleceğe yönelik bir oyuncu değil, mevcut sportif projenin de önemli bir parçası olduğu mesajını verdi.

Guler gururunu ve sorumluluk duygusunu paylaştı

Haberin resmileşmesinin ardından Türk millî futbolcu, minnettarlığını ve hedeflerini ifade etmek için sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kulübün efsanevi marşına atıfta bulunan Guler şunları söyledi: "Yazdığınız tarih, yazılacak tarih. Real Madrid formasını ilk giydiğimde muazzam bir tarihin parçası olduğumu biliyordum. Bugün aynı gururu ve mutluluğu hissediyorum ama çok daha büyük bir sorumlulukla. Dünyanın en büyük kulübünde, adlarını futbol tarihine yazdırmış efsanelerin izinden gitmek benim için büyük bir onur."

İspanya'nın başkentindeki dönemine ilişkin uzun vadeli hedeflerini de anlatan Guler sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayalim, bu formayı uzun yıllar giymek, birlikte yeni kupalar kazanmak ve bir gün bu eşsiz tarihte kendi izimi bırakmak. İlk günümden beri yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum: Özellikle başkanımız Florentino Perez'e, aileme, takım arkadaşlarıma ve birlikte çalıştığım tüm personele ve teknik direktörlere."

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Türk yetenekten Avrupa'da sezonun keşfine

Guler'in Ankara'dan Avrupa futbolunun zirvesine uzanan yolculuğu hızlı oldu. 2023 yazında 20 milyon euro artı bonuslar karşılığında kulübe katıldığından beri beklentilerin üzerine çıktı. İlk dönemde Bayer Leverkusen gibi bir kulübe kiralanmasının kendisine fayda sağlayabileceği öne sürülse de genç oyuncu, tanıtımında kalıp forma için mücadele etmek istediğinde ısrar etmişti. Bu kararlılığı karşılığını verdi ve orta saha oyuncusu kulüp formasıyla 126 resmî maça çıktı.

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Katkısı kazanılan kupalara da yansıdı. Üç sezonu biraz aşan bir sürede Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Kulüpler Dünya Kupası dahil beş önemli kupa kazandı. Bireysel gelişimi de yakın zamanda 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Sezonun Keşfi seçilmesiyle ödüllendirildi. Bu ödül ve Türkiye Millî Takımı'nda çıktığı 38 maç, hem kulübüne hem de ülkesine liderlik edebilecek dünya çapında bir yetenek olduğunu doğruluyor.

Tartışmasız ilk 11 oyuncusu olma yolunda

Valdebebas'ta Guler, savunmaların dengesini bozma konusunda ender rastlanan bir yeteneğe sahip olağanüstü bir oyuncu olarak görülüyor. Saf süratine dayanmasa da öngörülemezliği ve topla teknik becerisi onu farklı kılıyor. Yedek kulübesinden oyuna giren bir seçenek olmaktan çıkıp sağ kanatta giderek daha fazla tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak görülmeye başladı. Duran toplardaki becerisi ve sahadaki artan etkisi, onu Santiago Bernabeu'da taraftarların gözdesi hâline getirdi.

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Taraftarlara mesajını tamamlarken Guler şunları ekledi: "En özel teşekkürüm ise bize her zaman sınırsız destek veren dünyanın dört bir yanındaki Real Madrid taraftarlarına. Birlikte daha nice güzel günlere! Bu kulübün bir parçası olmaya devam edeceğim için çok mutluyum. 2032."